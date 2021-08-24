Вольфганг Ишингер: Афганистан дал европейцам урок на будущее

Западным странам сейчас не время спорить, был ли ошибкой поспешный вывод войск США из Афганистана, заявил в интервью DW во вторник, 24 августа, председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Он указал, что понимает недовольство некоторых союзников США по НАТО, но эти разногласия выгодны только противникам Запада.

"Сейчас не время демонстрировать гнев и недовольство и жаловаться на поведение американцев. Давайте поговорим об этом позже. Что следует сделать прямо сейчас, так это эвакуировать людей и попытаться представить талибам единый западный фронт, а не раздробленный Запад", - отметил Ишингер.

По его мнению, эвакуация из Кабула, несмотря на угрозы талибов, может продлиться и после 31 августа: "Я бы предположил, что всегда есть немного больше свободного пространства для переговоров. Вопрос в том… какую цену талибы могут пожелать получить в обмен на продолжение процедур эвакуации западными державами". Вольфганг Ишингер указал, что на саммите "большой семерки" был обнародован сигнал Запада о том, что талибы смогут рассчитывать на некоторую степень сотрудничества и международной помощи, только если они продемонстрируют определенную заинтересованность и готовность предложить гуманитарные уступки.

Афганистан, по мнению бывшего немецкого дипломата, должен дать Европейскому Союзу важный урок на долгосрочную перспективу. На протяжении последних двадцати лет, в том числе в операции в Афганистане, европейцы были в военном плане полностью зависимы от США. Вместо того чтобы мечтать о европейской стратегической автономии, Евросоюзу необходимо укреплять собственные оборонные возможности для проведения подобных миссий с некоторой степенью автономии в будущем. "Это то, что требуется сделать, а не жаловаться на поведение американцев", - указал председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

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