"Большая семерка" требует от талибов гарантий при эвакуации

Семь крупнейших индустриальных держав ("большая семерка", G7) потребуют от радикального исламистского движения "Талибан" не чинить препятствий тем, кто желает покинуть Афганистан до 31 августа. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам виртуального саммита, состоявшегося во вторник, 24 августа. Планируется заключить соглашение с "Талибаном", в котором это требование станет главным условием взаимодействия.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что на встрече не было согласовано продление сроков эвакуации. В администрации США накануне саммита указали, что намерены завершить вывоз американцев и помогавших им афганцев в намеченные сроки. В свою очередь европейские союзники Вашингтона, прежде всего Берлин, Париж и Лондон, настаивали на продлении сроков для обеспечения эвакуации в полном объеме.

На саммите было решено координировать политику "большой семерки" по Афганистану с другими странами. Это предусматривает сотрудничество в группе "большой двадцатки", в которую входят также Россия и Китай.

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал на саммите выработать единую европейскую миграционную политику в отношении беженцев из Афганистана.

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