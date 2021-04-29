 100 дней на посту президента: что сделал Байден за это время | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.04.2021

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Мир

100 дней на посту президента: что сделал Байден за это время

В ходе предвыборной кампании Джо Байден обещал победить пандемию COVID-19, снизить уровень безработицы в США и восстановить трансатлантические отношения. Что из этого он уже сделал?

Джо Байден

Джо Байден

29 апреля - 100 дней с момента официального вступления Джо Байдена в должность президента США. Во время предвыборной кампании Байден ставил перед собой амбициозные цели: в кратчайшие сроки развернуть масштабную программу вакцинации населения от ковида, оживить американскую экономику, сильно пострадавшую от пандемии, и восстановить трансатлантические отношения. Какие из этих обещаний новый глава Белого дома уже выполнил, а какие - нет?

Борьба с пандемией COVID-19 в США при Байдене  

В конце декабря 2020 года Джо Байден пообещал, что за первые 100 дней его президентского срока в стране будет сделано 100 млн прививок от коронавируса.

Вакцинация населения в США

По темпам вакцинации США являются одним из мировых лидеров

Хотя такой план поначалу казался слишком амбициозным, его удалось претворить в жизнь уже спустя два месяца. В марте Белый дом увеличил свою первоначальную цель в два раза - до 200 млн прививок: этого показателя удалось достичь за неделю до истечения первых 100 дней пребывания Байдена на посту президента.

По состоянию на конец апреля 2021 года в США полностью вакцинировано 29% населения, а более 40% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. По этим показателям США являются одним из мировых лидеров.

Иммиграция в США и решения Байдена  

После своего вступления в должность Байден оперативно подписал несколько указов, разворачивающих вектор миграционной политики, выбранный Дональдом Трампом и его администрацией. Ранее Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. 

Несовершеннолетние беженцы на границе Мексики с США

Несовершеннолетние беженцы на границе Мексики с США

Байден в качестве первого шага объявил о создании рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, разлученных на американо-мексиканской границе. Вскоре после этого новая американская администрация столкнулась с наплывом мигрантов, прибывающих на границу Мексики и США в надежде на смягчение миграционной политики Вашингтона.

Только в марте при попытке незаконного пересечения американской границы были задержаны 172 000 человек - максимум за последние 15 лет. Центры временного содержания несовершеннолетних мигрантов, направляющихся в США, переполнены.

В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев в 2021 финансовом году (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) с 15 тысяч до 62,5 тысяч человек.

Мигранты пересекают границу Мексики с США, 5 марта 2021 года

Мигранты пересекают границу Мексики с США, 5 марта 2021 года

Однако уже в апреле Байден объявил, что, ввиду "кризиса с молодыми людьми на границе", он решил временно сохранить лимит на уровне 15 тысяч человек - предела, установленного Трампом.

Этот шаг вызвал шквал критики - как со стороны правозащитников, так и членов Демократической партии, к которой принадлежит и сам Байден.

Россия, ЕС, Саудовская Аравия - шаги Байдена во внешней политике

Что же касается внешней политики, то Байден намерен наладить отношения с европейскими союзниками США, ухудшившиеся при республиканце Дональде Трампе. Заявления Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности и два визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО говорят о том, что Вашинтон прилагает  серьезные усилия для восстановления трансатлантического партнерства.

Мухаммед бен Сальман

Мухаммед бен Сальман

В ходе предвыборной кампании Байден сделал ряд жестких заявлений в адрес руководства Саудовской Аравии - к примеру, назвал королевство изгоем. С тех пор его риторика изменилась: теперь Байден говорит о "перекалибровке" отношений с саудитами.

В конце февраля Национальная разведка США опубликовала отчет, согласно которому похищение и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году было одобрено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Несмотря на это, администрация Байдена не стала привлекать бен Сальмана к личной ответственности за это преступление. После публикации доклада Госдепартамент США ввел визовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии, однако наследный принц в список не попал.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

В отношении России Байден придерживается гораздо более жесткой позиции, чем его предшественник Трамп. В марте Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента РФ Владимира Путина убийцей, а в апреле подписал указ о введении новых санкций в отношении Кремля - в числе прочего, в связи с вмешательством России в американские выборы.

Под новые ограничительные меры Вашингтона подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной. Вашингтон также принял решение выслать 10 российских дипломатов, работавших в посольстве РФ.

Борьба с глобальным потеплением: что делает Байден 

Байден быстро выполнил свое обещание и подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого Трамп решил выйти в 2017 году. В рамках соглашения Вашингтон к 2030 году обязуется вдвое сократить выбросы парниковых газов, по сравнению с уровнем 2005 года. Стоит, однако, отметить, что ЕС и Великобритания взяли на себя еще более жесткие обязательства.

При Джо Байдене США вернулись к Парижскому соглашению по защите климата

При Джо Байдене США вернулись к Парижскому соглашению по защите климата

Удастся ли Байдену достичь своих климатических целей, в целом будет зависеть от того, одобрит ли Конгресс его план, предусматривающий инвестиции в различные инфраструктурные проекты в размере 2,3 трлн долларов.

Помимо прочего, план предполагает модернизацию свыше 32 000 километров дорог и около 10 000 мостов, создание сети зарядных станций для электромобилей и внедрение "зеленых" технологий. Джо Байден надеется, что план удастся провести через Конгресс США к лету и рассчитывает, что сделать это получится благодаря большинству демократов в Сенате и Палате представителей.

Экономика США - один из приоритетов Джо Байдена 

Одной из первоочередных задач Байдена стало и экстренное оживление экономики страны, пострадавшей от пандемии.

В марте Конгресс США одобрил так называемый "Американский план спасения" (American Rescue Plan) - предложенный главой Белого дома пакет антикризисных мер объемом 1,9 трлн долларов. Стоит отметить, что предложение демократов при этом не поддержал ни один республиканец.

В рамках программы большинство налогоплательщиков США получили прямые выплаты в размере 1400 долларов на человека. Благодаря развертыванию программы вакцинации и "Американскому плану спасения", в США в марте появился почти 1 млн новых рабочих мест: в результате уровень безработицы в стране снизился до 6%. Для сравнения: в апреле 2020 года этот показатель составлял около 14%. Несмотря на это, в целом рабочих мест в стране по-прежнему меньше, чем было до пандемии. Кроме того, существуют опасения, что в долгосрочной перспективе антикризисные меры приведут инфляции. 

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    Автор: Виталий Кропман


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