100 дней на посту президента: что сделал Байден за это время
В ходе предвыборной кампании Джо Байден обещал победить пандемию COVID-19, снизить уровень безработицы в США и восстановить трансатлантические отношения. Что из этого он уже сделал?
Джо Байден
29 апреля - 100 дней с момента официального вступления Джо Байдена в должность президента США. Во время предвыборной кампании Байден ставил перед собой амбициозные цели: в кратчайшие сроки развернуть масштабную программу вакцинации населения от ковида, оживить американскую экономику, сильно пострадавшую от пандемии, и восстановить трансатлантические отношения. Какие из этих обещаний новый глава Белого дома уже выполнил, а какие - нет?
Борьба с пандемией COVID-19 в США при Байдене
В конце декабря 2020 года Джо Байден пообещал, что за первые 100 дней его президентского срока в стране будет сделано 100 млн прививок от коронавируса.
По темпам вакцинации США являются одним из мировых лидеров
Хотя такой план поначалу казался слишком амбициозным, его удалось претворить в жизнь уже спустя два месяца. В марте Белый дом увеличил свою первоначальную цель в два раза - до 200 млн прививок: этого показателя удалось достичь за неделю до истечения первых 100 дней пребывания Байдена на посту президента.
По состоянию на конец апреля 2021 года в США полностью вакцинировано 29% населения, а более 40% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. По этим показателям США являются одним из мировых лидеров.
Иммиграция в США и решения Байдена
После своего вступления в должность Байден оперативно подписал несколько указов, разворачивающих вектор миграционной политики, выбранный Дональдом Трампом и его администрацией. Ранее Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.
Несовершеннолетние беженцы на границе Мексики с США
Байден в качестве первого шага объявил о создании рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, разлученных на американо-мексиканской границе. Вскоре после этого новая американская администрация столкнулась с наплывом мигрантов, прибывающих на границу Мексики и США в надежде на смягчение миграционной политики Вашингтона.
Только в марте при попытке незаконного пересечения американской границы были задержаны 172 000 человек - максимум за последние 15 лет. Центры временного содержания несовершеннолетних мигрантов, направляющихся в США, переполнены.
В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев в 2021 финансовом году (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) с 15 тысяч до 62,5 тысяч человек.
Мигранты пересекают границу Мексики с США, 5 марта 2021 года
Однако уже в апреле Байден объявил, что, ввиду "кризиса с молодыми людьми на границе", он решил временно сохранить лимит на уровне 15 тысяч человек - предела, установленного Трампом.
Этот шаг вызвал шквал критики - как со стороны правозащитников, так и членов Демократической партии, к которой принадлежит и сам Байден.
Россия, ЕС, Саудовская Аравия - шаги Байдена во внешней политике
Что же касается внешней политики, то Байден намерен наладить отношения с европейскими союзниками США, ухудшившиеся при республиканце Дональде Трампе. Заявления Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности и два визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО говорят о том, что Вашинтон прилагает серьезные усилия для восстановления трансатлантического партнерства.
Мухаммед бен Сальман
В ходе предвыборной кампании Байден сделал ряд жестких заявлений в адрес руководства Саудовской Аравии - к примеру, назвал королевство изгоем. С тех пор его риторика изменилась: теперь Байден говорит о "перекалибровке" отношений с саудитами.
В конце февраля Национальная разведка США опубликовала отчет, согласно которому похищение и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году было одобрено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Несмотря на это, администрация Байдена не стала привлекать бен Сальмана к личной ответственности за это преступление. После публикации доклада Госдепартамент США ввел визовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии, однако наследный принц в список не попал.
Под новые ограничительные меры Вашингтона подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной. Вашингтон также принял решение выслать 10 российских дипломатов, работавших в посольстве РФ.
Борьба с глобальным потеплением: что делает Байден
Байден быстро выполнил свое обещание и подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого Трамп решил выйти в 2017 году. В рамках соглашения Вашингтон к 2030 году обязуется вдвое сократить выбросы парниковых газов, по сравнению с уровнем 2005 года. Стоит, однако, отметить, что ЕС и Великобритания взяли на себя еще более жесткие обязательства.
При Джо Байдене США вернулись к Парижскому соглашению по защите климата
Удастся ли Байдену достичь своих климатических целей, в целом будет зависеть от того, одобрит ли Конгресс его план, предусматривающий инвестиции в различные инфраструктурные проекты в размере 2,3 трлн долларов.
Помимо прочего, план предполагает модернизацию свыше 32 000 километров дорог и около 10 000 мостов, создание сети зарядных станций для электромобилей и внедрение "зеленых" технологий. Джо Байден надеется, что план удастся провести через Конгресс США к лету и рассчитывает, что сделать это получится благодаря большинству демократов в Сенате и Палате представителей.
Экономика США - один из приоритетов Джо Байдена
Одной из первоочередных задач Байдена стало и экстренное оживление экономики страны, пострадавшей от пандемии.
В марте Конгресс США одобрил так называемый "Американский план спасения" (American Rescue Plan) - предложенный главой Белого дома пакет антикризисных мер объемом 1,9 трлн долларов. Стоит отметить, что предложение демократов при этом не поддержал ни один республиканец.
В рамках программы большинство налогоплательщиков США получили прямые выплаты в размере 1400 долларов на человека. Благодаря развертыванию программы вакцинации и "Американскому плану спасения", в США в марте появился почти 1 млн новых рабочих мест: в результате уровень безработицы в стране снизился до 6%. Для сравнения: в апреле 2020 года этот показатель составлял около 14%. Несмотря на это, в целом рабочих мест в стране по-прежнему меньше, чем было до пандемии. Кроме того, существуют опасения, что в долгосрочной перспективе антикризисные меры приведут инфляции.
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Новые вызовы, старые темы
46-му президенту США Джо Байдену досталось тяжелое наследство. За четыре года администрация Дональда Трампа сожгла множество мостов, разрушая стратегические альянсы и отношения, строившиеся годами. Эксперты полагают, что основным внешнеполитическим оружием нового президента станет двусторонний и многосторонний диалог. Но перед США стоят и серьезные внутриполитические вызовы.
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100 миллионов за 100 дней
Сотни тысяч новых случаев заражения каждый день, тысячи умерших от COVID-19 - пандемия коронавируса безжалостна к американцам. До избрания Байден обещал, что за первые 100 дней его президентства прививки будут сделаны 100 млн человек, почти трети населения США. Среди других мер: обязательное ношение масок в общественных местах, увеличение количества тестов, новые правила въезда в страну.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Возвращение во Всемирную организацию здравоохранения
Едва въехав в Белый дом, Байден подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). О разрыве отношений с ВОЗ в мае 2020 года заявил Дональд Трамп, обвинивший организацию в подконтрольности Китаю. США уже объявили о присоединении к COVAX. Это инициатива ВОЗ, при помощи которой осуществляется снабжение слаборазвитых стран вакцинами от коронавируса.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Во главе угла - борьба с изменением климата
Байден также отменил решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. По словам президента, борьба с изменениями климата будет поставлена во главу угла внешней политики и политики безопасности его администрации. Он также подписал указ, согласно которому американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Конец Стене
Байден отменил начатое Трампом возведение антимигрантской стены на границе с Мексикой. Как отмечается на сайте Белого дома, 46-й президент США намерен реформировать "давно сломанную и хаотичную" иммиграционную систему. Главная предпосылка его стратегии в этом вопросе - убеждение, что Америка безопаснее, сильнее и процветает благодаря справедливой иммиграционной системе, приветствующей мигрантов.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Евросоюз готов к новым отношениям
Трамп видел в Евросоюзе экономического соперника и, по оценкам экспертов, активно пытался расколоть его. После победы Байдена в Брюсселе вздохнули с облегчением. "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), добавив, что ЕС готов возобновить связи с США, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс".
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Основная внешнеполитическая проблема - Китай
Согласно соцопросам, большинство американцев отрицательно относятся к Китаю. Новый госсекретарь Энтони Блинкен уже назвал Поднебесную основной внешнеполитической проблемой США на ближайшие годы. В одном из интервью Байден заявил, что провел с главой КНР Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой политик в мире. "У этого парня нет ни одной демократической кости в теле", - заметил Джо Байден.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Отношения с Россией будут сложными
Во время первого разговора с Владимиром Путиным Байден дал понять, что серьезных улучшений в отношениях ждать не приходится. Как заявили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане, а также вмешательством Кремля в выборы в США в 2020 году и отравлением Навального.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Плохая сделка для Европы
Джо Байден называет газопровод "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы". Как заявили в Белом доме, администрация проводит оценку санкций, введенных Трампом против газопровода и консультируется с европейскими партнерами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Вашингтон постарается убедить европейцев прекратить поддержку проекта, иначе США задействуют все доступные средства давления.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Перезапуск СНВ-3
Байден выполнил одно из предвыборных обещаний: в разговоре с Владимиром Путиным стороны договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия - на сегодня единственного соглашения о контроле за ядерными вооружениями - истекал 5 февраля. Трамп не хотел продлевать договор, обвиняя Кремль в нарушении его условий и призывая привлечь к новому соглашению Китай.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Ядерная сделка с Ираном
США намерены вернуться и к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе при условии, что Тегеран откажется от обогащения урана сверх ограничений, установленных сделкой 2015 года. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из договора, назвал Иран главным государством - спонсором терроризма и пригрозил ввести санкции "самого высокого уровня".
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Посольство останется в Иерусалиме
Новая администрация намерена оставить американское посольство в Израиле в Иерусалиме. Новый госсекретарь США Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что Израиль остается важнейшим союзником Америки в ближневосточном регионе и Вашингтон продолжит его поддерживать. По словам Блинкена, США признают Иерусалим столицей Израиля. Посольство было перенесено в Иерусалим по решению Трампа в мае 2018 года.
Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Санкции будут пересмотрены. Но не все
Джанет Йеллен, ставшая первой в истории женщиной на посту министра финансов США, во время слушаний в Конгрессе заявила, что новая администрация пересмотрит режим санкций, чтобы они использовались "стратегически и должным образом". Это не касается ограничений, введенных против "российских игроков за территориальную агрессию в Восточной Украине и в Крыму и угрозы национальной безопасности США".