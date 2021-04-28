Комментарий: Парадоксы российской вакцинации

Агентство Bloomberg, ссылаясь на некую неофициальную, но при этом правительственную статистику, сообщает о начале в России третьей волны коронавируса. Российские же власти предпочитают называть происходящее "плавным подъемчиком". При этом власти, кажется, совершенно не беспокоит то, что Россия в плане вакцинации все больше отстает от стран, про чьи трудности рассказывает по телевизору и которым пытается продать свою вакцину. Ту самую, которой зачастую не хватает в собственных регионах.

Что такое осень?

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что достижение коллективного иммунитета в России ожидается к осени. Ничего иного она сказать и не могла, поскольку несколькими днями ранее в послании к Федеральному собранию то же самое сказал Владимир Путин, не противоречить же президенту. Таким образом, был признан провал предыдущих планов правительства: та же Голикова еще месяц назад говорила, что коллективный иммунитет будет достигнут в "июле-августе или раньше". При этом остается открытым вопрос, что такое "к осени" - это начало сентября или конец ноября?

Вот ведь какая штука: в создании этого самого коллективного иммунитета участвуют не только вакцинированные, но и переболевшие. Возможно, именно на увеличение их количества рассчитывают российские власти, поскольку, судя по темпам вакцинации, даже осень - очень оптимистический сценарий. Если считать целью вакцинировать 50% населения, то нынешними темпами понадобится около 300 дней. Европейские страны, про которые по российскому ТВ говорят, что там беда с вакцинацией, управятся в сроки от месяца до трех.

Александр Плющев

Вакцина есть, но не везде

В ряде российских городов - прежде всего в Москве - никакого дефицита вакцины не было и нет, и власти уже столкнулись с проблемой исчерпания желающих сделать прививку от коронавируса примерно на отметке 10% вакцинированных. Рекламная кампания с привлечением публичных персон не помогла, заявление о вакцинации Владимира Путина без демонстрации самого процесса произвело лишь кратковременный эффект. Поэтому, например, в Москве попытались стимулировать пенсионеров, пообещав за сделанную прививку по тысячерублевому купону на товары и услуги.

Во многих регионах другая картина: вакцину поставляют небольшими партиями, и то и дело то тут, то там возникает дефицит. Только ликвидируется очередь на 200 тысяч человек в Свердловской области, тут же образуется в Тюмени. Пока писал этот текст, получил письмо из Ялты: "Записался на вакцинацию, ближайшая дата - 15 июня". Это тем более удивительно, что РФПИ - структура, занимающаяся продвижением "Спутника V" - едва ли не ежедневно рассказывает о поставках отечественной вакцины зарубежным странам.

Неприятности "Спутника V"

В последние месяцы успехи "Спутника V" за рубежом были омрачены несколькими скандалами. Первый тревожный звоночек пришел из Словакии, где российская вакцина не только спровоцировала политический кризис, но и не была одобрена местным регулятором, который жаловался на нехватку данных по поставленному препарату и обнаруженные отличия поставленного "Спутника" от того, который описывался в журнале The Lancet.

Теперь вот Бразилия, где в "Спутнике" нашли размножившийся аденовирус, что должно свидетельствовать о нарушении технологии производства. Разумеется, такая информация даже без упоминаний по телевизору моментально доходит до и без того ни на грош не доверяющего властям российского обывателя. А заявления властей о том, что "это все происки врагов", а на самом деле с вакциной все в полном порядке, лишь усиливают эти сомнения.

Тем более, что страны, где "Спутник" уже применяется, в отличие от России не скрывают полных результатов и скрупулезно рассказывают о побочных эффектах. Потрясающий для российского пользователя отчет сделал минздрав Аргентины, из которого становится ясно, что на 1.5 миллиона прививок "Спутником" есть некоторое количество неприятных последствий, например, случаи тромбоцитопении. То, что таких данных не публикуют в России, а лишь говорят "у нас все хорошо", не прибавляет доверия - прежде всего у собственного населения.

Fake News про российскую вакцину

В Венгрии к "Спутнику" претензий нет, но можно ведь споткнуться и на ровном месте, правда? Там правительство, дискутируя с местной вакциноскептичной левой оппозицией,опубликовало данные по всем применяемым в стране вакцинам. Твиттер "Спутника" переделывает эту табличку и выдает ее за данные об эффективности и безопасности. Поскольку "Спутник" применяется в стране недавно, заболеть и уж тем более умереть после прививки просто мало кто успел, поэтому по этим показателям он сильно лучше остальных вакцин, включая Moderna и BioNTech/Pfizer, которая вообще оказалась на последнем месте.

Разумеется, российские СМИ преподнесли это как свидетельство того, что отечественная вакцина зарекомендовала себя лучше других в Венгрии. А ведь это и есть fake news в чистом виде, когда совершенно правильная информация искажается и трактуется так, что вводит читателя в заблуждение. Но, судя по всему, россияне и без опровержений не очень-то доверяют подобным трюкам.

Свой путь в деле вакцинации

Казалось бы, стандартный путь страны, которая разработала эффективную вакцину от коронавируса (а "Спутник V" именно такой и есть, если, конечно, нет нарушений при производстве, транспортировке и хранении) должен быть таким: сначала полностью обеспечить собственное население и убедить его привиться, правдиво рассказывая обо всех рисках и последствиях, которые не идут ни в какое сравнение с рисками и последствиями коронавируса. А уж потом продавать вакцину в другие страны, для которых внутрироссийские успехи "Спутника" должны быть дополнительным стимулом к приобретению.

Но в России, как это часто бывает, свой путь и, можно сказать, своя реальность. Которую очень неплохо описал спикер Госдумы Вячеслав Володин: в эпидемии виноваты США, Европа стала воротами для проникновения вируса в Россию, нашу вакцину дискриминируют, Запад должен все компенсировать. С таким подходом, в общем-то, и коллективный иммунитет не особо нужен, любой вирус победит сила духа. А лучшую вакцину мы на загнивающий Запад продадим.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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