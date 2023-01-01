Братислава

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Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance
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Город в Центральной Европе, столица Словакии. Численность населения - около 475 тысяч человек.