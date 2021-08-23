 Германия завершила эвакуацию из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.08.2021

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Мир

Германия завершила эвакуацию из Афганистана

Последние четыре самолета бундесвера с гражданами Германии и других стран на борту вылетели из Кабула в Ташкент.

Солдаты бундесвера во время операции по эвакуации в Кабуле, 18 августа 2021 года

Солдаты бундесвера во время операции по эвакуации в Кабуле, 18 августа 2021 года

Последние четыре самолета бундесвера с гражданами Германии и нуждающимися в защите иностранцами на борту вылетели из Кабула в Ташкент во второй половине дня в четверг, 26 августа. Таким образом, миссия бундесвера по эвакуации мирного населения из страны, власть в которой была захвачена радикальным исламистским движением "Талибан", официально завершена. Ранее министерство обороны ФРГ указало в соцсети Twitter, что бундесвер вывез из Афганистана более 5300 человек, в том числе 4100 афганцев. 

Участие немецких военнослужащих в эвакуации мирного населения из Афганистана было одобрено бундестагом накануне, 25 августа. Как объяснила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в этот день в парламенте страны, сама операция началась раньше из-за исключительных обстоятельств.

Взрыв у аэропорта Кабула

На протяжении последних дней обстановка в Афганистане продолжала накаляться. После того как США объявили о намерении завершить вывод своих войск, а вместе с этим и эвакуацию мирного населения из Афганистана к 31 августа, о подобных планах сообщили и другие западные страны, включая Германию.

В результате в афганской столице началась паника, тысячи людей устроили давку у стен аэропорта, пытаясь получить места на последних эвакуационных рейсах. 

26 августа, во второй половине дня, в аэропорту Кабула прогремел взрыв, который, судя по сообщениям ряда СМИ, произвел мужчина-смертник в толпе людей, собравшихся у входа в аэропорт в ожидании возможности покинуть страну.

По данным движения "Талибан", в результате погибло как минимум 13 человек, в том числе дети и охранники-талибы.

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    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 25:30

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