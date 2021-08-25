 Талибы обещали разрешить выезд из Афганистана и после 31 августа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2021

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Мир

Талибы обещали разрешить выезд из Афганистана и после 31 августа

Афганцы с легальными документами смогут летать коммерческими рейсами и после 31 августа, заявил представитель "Талибана" на переговорах с правительством ФРГ.

Жители Афганистана, желающие покинуть страну, в аэропорту Кабула, 24 августа 2021 года

В аэропорту Кабула

Афганцы с действительными документами смогут покинуть страну и после вывода воинского контингента США из Афганистана. Об этом заявил в катарской столице Дохе в среду, 25 августа, представитель радикального исламистского движения "Талибан" в ходе переговоров с послом Германии в Афганистане Маркусом Поцелем (Markus Potzel).

"Директор Станикзай (замглавы политического офиса движения "Талибан" в КатареШир Мухаммад Аббас Станикзай. - Ред.) заверил меня, что афганцы с легальными документами сохранят возможность путешествовать коммерческими рейсами после 31 августа", - написал Поцель, возглавляющий переговорную делегацию ФРГ, на своей странице в соцсети Twitter.

Со своей стороны представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухайл Шахин сообщил в Twitter, что своевременный вывод международных военнослужащих из Афганистана станет предпосылкой для возобновления гражданских рейсов.

Операция Германии по эвакуации из Афганистана

Ожидается, что эвакуационные рейсы, организуемые солдатами бундесвера в Кабуле, прекратятся после вывода войск США из Афганистана. В настоящий момент Германия ведет переговоры с талибами о перспективах работы в этом направлении после 31 августа.

25 августа канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отметила, что эвакуация немцев и нуждающихся в защите граждан других стран из Афганистана будет одним из приоритетных направлений работы ФРГ в этом регионе. "Мы будем продолжать эвакуацию так долго, пока это будет возможно", - сказала она.

К вечеру 24 августа самолеты бундесвера эвакуировали из Кабула более 4650 человек, в том числе афганцев и граждан третьих стран. Берлин стремится иметь возможность вывезти из Кабула еще несколько тысяч человек из числа граждан ФРГ и нуждающихся в защите жителей Афганистана.

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