 Оппозиция в бундестаге ФРГ раскритиковала операцию в Афганистане | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2021

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Германия

Оппозиция в бундестаге ФРГ раскритиковала операцию в Афганистане

"Зеленые" назвали политику Берлина в Афганистане внешнеполитической катастрофой. Свободные демократы обвинили правительство ФРГ в безответственности и недееспособности.

Ангела Меркель прибывает на внеочередное заседание бундестага по Афганистану

Ангела Меркель прибывает на внеочередное заседание бундестага по Афганистану

В ходе парламентских дебатов в германском бундестаге в среду, 25 сентября, представители оппозиции в самых резких выражениях раскритиковали политику правительства ФРГ в отношении Афганистана. Глава фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) назвал миссию в Афганистане провальной, а также "самой черной страницей" 16-летнего правления канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Он призвал сделать оргвыводы.

"Ошибки главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) непростительны. Последствия их ошибок угрожают человеческим жизням. Те, кто участвовал в принятии этих решений, больше никогда не должны работать в федеральном правительстве", - заявил Барч.

Политик обвинил правительство ФРГ в том, что оно бросило на произвол судьбы афганцев, оказывавших Германии помощь. "Этих людей следовало эвакуировать еще до вывода германского контингента. Логический порядок действий должен был быть именно таким", - подчеркнул Дитмар Барч, возложив политическую ответственность за провал операции на Ангелу Меркель.

"Игнорирование тревожных сигналов"

Сопредседатель партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинила правительство ФРГ в намеренном игнорировании тревожных сигналов в преддверии захвата власти боевиками радикального исламистского движения "Талибан".

"Правительство выставляло эту страну стабильной, потому что хотело продолжать высылку людей в Афганистан. В последние недели было принято политическое решение, что внутриполитические мотивы важнее нашей внешнеполитической ответственности, и теперь становится ясно, в какую внешнеполитическую катастрофу правительство завело не только бундесвер, но и людей в Афганистане, которые рассчитывали на нашу помощь. Эти люди теперь находятся в ловушке", - констатировала Бербок.

"Неорганизованная безответственность"

Глава фракции Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал нынешнюю ситуацию в Афганистане катастрофой. "Если бы федеральное правительство действовало своевременно, удалось бы эвакуировать на много сотен людей больше. Теперь нужно сделать организационные выводы. Но это пока преждевременно, сейчас главное - облегчить страдания людей", - указал Линднер.

Глава фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд (Alexander Gauland) назвал международную операцию в Афганистане заведомо ошибочной. "В Афганистане с треском провалилась идея экспорта западного образа жизни. Афганцы в своем большинстве плюют на вестернизацию. Если кто-то верит, что можно вылечить глубокие этнические и культурные традиции просветительскими курсами и гендерной приоритетностью, то он лишь демонстрирует чудовищное невежество", - сказал он.

Особо резкой критике Гауланд подверг акцент международной миссии в Афганистане на усилении прав женщин. "Чтобы принести в мусульманский мир равноправие полов, немецкие мужчины должны были там принести в жертву свои жизни. Сколько же афганских женщин на высших должностях или девочек в школах перевесят жизнь одного убитого немецкого солдата?" - риторически спросил глава фракции АдГ.

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    Автор: Марина Барановская


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