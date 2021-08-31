Комментарий: Афганистан и возвращение Realpolitik

Провал планов Запада в Афганистане не ослабит Америку, зато изменит всю мировую политику, считает обозреватель немецкой газеты FAZ Николас Буссе.
Президент США Джо Байден на церемонии прощания с погибшими в Афганистане военнослужащими США, 29 августа 2021 года
Общественная дискуссия о крахе афганской политики Запада ведется сейчас, прежде всего, с гуманистической точки зрения. Это объясняется конечно тем, что новости последних дней сплошь посвящены эвакуации из аэропорта Кабула иностранцев и нуждающихся в помощи афганцев, а также действиям "Талибана".
Но поражение, которое потерпели на Гиндукуше США и их союзники, ставит перед нами и важные вопросы стратегического характера. Означает ли оно очередной этап в ослаблении влияния Америки и Европы на мировой арене? Какие последствия будет иметь уход из страны, где в последние 20 лет проходила линия фронта по защите западных ценностей и западной же безопасности?
Уход из Афганистана усилит военную дееспособность Америки
Как и всегда, ответы на такие вопросы не так однозначны, как кажется некоторым особенно быстрым на заявления политикам. Америку уже часто списывали со счетов - и не только после войны во Вьетнаме, которую сейчас охотно приводят в качестве сравнения. Но и после ухода из Афганистана последнего американского солдата неизменным осталось одно: США по-прежнему остаются военной силой номер один в мире, а также ведущей мировой экономикой.
Николас Буссе
Отличительной особенностью войн, которые ведет Америка, всегда являлось то, что американцы вели их на чужой территории. И поражения в них могут привести к внутриполитическим последствиям, но не к реальным разрушениям, которые бы существенно ослабляли страну.
На самом деле уход из Афганистана только усилит военную дееспособность США. Хотя активные военные действия в Афганистане завершились в 2014 году, американские войска до недавних пор были все время вовлечены в оперативную ситуацию в стране. Например, они оказывали поддержку с воздуха афганским силам безопасности. Заняты американские войска и в Ираке, где, впрочем, их миссия должна закончиться в конце текущего года. Именно в этом и состоит цель, которую преследует нынешний американский президент, приказывая вывести войска - что охотно сделали бы и его предшественники. А именно, он хочет иметь ресурсы для нового приоритета американской политики - противостояния с Китаем.
Возвращение Realpolitik
Для мировой политики это означает возвращение к классической, основанной на достижении прагматических целей, внешней политике. Войны, которые Запад в последние десятилетия вел в Афганистане, Ираке и Ливии, были с исторической точки зрения войнами нетипичными, так как их целями были защита от терроризма, поддержка в построении национального государства и защита прав человека.
Хаотичный и унизительный финал в Афганистане только ускорит завершение этой эпохи. НАТО еще несколько лет назад - под впечатлением от российской аннексии Крыма - вернулся к концепции защиты альянса от внешних угроз. Сейчас мы наблюдаем рост военной вовлеченности Запада в индо-тихоокеанском регионе. Противостояние с Китаем будет разворачиваться на море, чем тоже будет радикально отличаться от сухопутных операций последних лет.
Поддержат ли талибы террористов?
Более сложно ответить на вопрос, приведет ли победа "Талибана" к усилению исламского терроризма. Некоторые в США опасаются, что репортажи из Кабула и сопровождающий их нарратив о "побежденной сверхдержаве" будут восприняты "спящими" террористическими ячейками как сигнал к пробуждению и совершению новых терактов. В принципе, эта опасность существует и в Европе.
А вот что не ясно, так это готовность "Талибана" - в своей основе глубоко националистического течения - с учетом печального опыта 2001 года вновь становиться центром мирового джихадизма. С местными ответвлениями ИГ талибы, например, враждуют. Опасность, однако, в любом случае растет для всего региона. К примеру, для имеющего ядерное оружие Пакистана, властям которого и так приходится бороться с радикальными группировками на своей территории. Или для России и Китая, которые пытаются извлечь геополитическую выгоду из отступления американцев, но вместе с тем озабочены возможным влиянием победы исламистских сил в Афганистане на их собственные исламские меньшинства.
Новые военные операции Запада маловероятны
Одно, впрочем, сегодня ясно: Америка и в целом Запад в будущем крайне неохотно будут идти на введение своего воинского контингента в другие страны, находящиеся в ситуации Афганистана. Уже во время борьбы с ИГ в Сирии и Ираке Запад пытался ограничить свою роль ударами с воздуха. Поэтому сейчас для Европы вопрос о том, смогла бы она самостоятельно провести эвакуацию из Кабула, является далеко не главным. Ведь в ближайшем будущем речь будет идти, скорее всего, о (немногочисленных зарубежных. - Ред.) операциях спецназа.
При этом еще недавно в Германии серьезно дискутировали о том, не имеет ли смысла вообще распустить спецназ. Такие идеи - один из примеров неверного прогнозирования последствий поражения на Гиндукуше. Другой пример: предположение о том, что Америка после ухода Трампа снова займется обеспечением нашей безопасности. На самом же деле президенту Байдену в противостоянии Китаю нужны будут (дееспособные. - Ред.) союзники.
Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
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