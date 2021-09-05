СМИ: "Талибан" хочет дипломатического признания и денег от Германии

Радикальное исламистское движение "Талибан" рассчитывает установить дипломатические отношения с Германией. Об этом представитель талибов Забихула Муджахид заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в ночь на воскресенье, 5 сентября.

"Мы хотим плотных и официальных дипломатических отношений", - сказал он. Муджахид также добавил, что талибы надеются на финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и образования со стороны ФРГ и других стран.

Глава МИД ФРГ допускает переговоры с талибами

15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) выступает за переговоры с талибами и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет "оплотом терроризма". "В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны", - заявил Мас 2 сентября.

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