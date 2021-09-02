Глава МИД ФРГ хочет возобновить выплаты Афганистану, но при условиях

Правительство ФРГ намерено возобновить выплату средств на развитие Афганистана, если захватившее власть в этой стране радикальное исламистское движение "Талибан" выполнит ряд условий. Прежде всего, в Афганистане должно быть сформировано правительство, состоящее не только из талибов, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) вечером в четверг, 2 сентября, перед консультациями с коллегами из других стран Европейского Союза в Словении.

Кроме того, по словам Маса, в Афганистане должны соблюдаться права человека, в частности права женщин, и эта страна не должна стать "оплотом терроризма". "Из-за закрытых границ большинство людей… не могут покинуть Афганистан", - напомнил глава германского МИДа и подчеркнул необходимость диалога с талибами по данному вопросу.

Немецкий министр призвал европейских партнеров объединить усилия для решения проблемы и принять быстрые решения, если ЕС хочет играть роль в урегулировании кризиса. "В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны", - отметил он.

"Кредит недоверия" к талибам

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также указал на необходимость диалога талибами "для решения практических проблем". По его словам, речь идет прежде всего о том, чтобы вывезти из страны людей, нуждающихся в защите. Настоящее политическое признание может последовать лишь в том случае, если "Талибан" будет действовать в соответствии с ценностями ЕС, подчеркнул Боррель.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в свою очередь заявил, что ожидает "очень четкой совместной позиции". По его словам, в отношении талибов речь идет не об авансе доверия, а о "кредите недоверия". Шалленберг призвал различать диалог с талибами о решении технических проблем и возможность переговоров с ними как с легитимными представителями афганского государства. Австрийский министр вновь выступил против приема странами Евросоюза беженцев из Афганистана. "Мы должны проявлять осторожность в том, какие сигналы мы отправляем в этот регион", - подчеркнул он.

Люксембург призывает ЕС быть готовым принять беженцев

Между тем министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ЕС должен обязательно принять афганцев. Некоторые европейские правительства считают, что Европа может выстоять, только если будет принимать как можно меньше беженцев, отметил он. "В этой ситуации мы должны проявить готовность помочь людям в Афганистане, которые борются за свою жизнь", - подчеркнул Ассельборн.

Встреча министров иностранных дел стран ЕС продолжится 3 сентября. Одной из тем консультаций станет политика в отношении Китая на фоне попыток Пекина укрепить свое влияние в различных регионах мира с помощью масштабных инвестиций и его действий в отношении демократического движения в Гонконге. Кроме того, страны Балтии и Польша настаивают на принятии мер в связи с большим наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси, который они называют "гибридной войной" режима Александра Лукашенко.

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