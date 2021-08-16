Афганистан после вывода войск США - в свободном падении?

В ночь на 31 августа закончилось почти 20-летнее присутствие США в Афганистане. Власть в стране перешла к талибам. Сергей Елкин не скрывает своего скепсиса по отношению к будущему Афганистана.
Смотрите также:
Последний рейс с американскими военными и дипломатами на борту покинул Афганистан. Почти 20-летняя миссия США в этой стране завершена.
Сможет ли Берлин после 31 августа помочь афганцам, пытающимся покинуть страну, и какие рычаги влияния на талибов имеются у Запада? DW собрала мнения немецких политиков.