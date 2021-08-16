 Афганистан после вывода войск США - в свободном падении? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 31.08.2021

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Мир

Афганистан после вывода войск США - в свободном падении?

В ночь на 31 августа закончилось почти 20-летнее присутствие США в Афганистане. Власть в стране перешла к талибам. Сергей Елкин не скрывает своего скепсиса по отношению к будущему Афганистана.

Карикатура Сергея Елкина - самолет с надписью США в небе, внизу в свободном падении - силуэт Афганистана, с протянутыми к самолету руками.

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