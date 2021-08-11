"Талибан" объявил об окончании войны и всеобщей амнистии

Два дня спустя после захвата Кабула радикальное исламское движение "Талибан" заявило, что военные действия на территории Афганистана завершены, и объявило всеобщую амнистию. "Война окончена", и "каждый" будет прощен, подчеркнул официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид во вторник, 17 августа, в Кабуле на первой официальной пресс-конференции с момента фактического перехода власти в стране к талибам.

Он также пообещал, что женщины могут учиться, принимать активное участие в общественной жизни, а также работать, но только в том случае, если их трудовая и общественная деятельность не противоречит "принципам ислама".

Целый ряд обещаний

"Мы не хотим конфликта, новой войны, и мы хотим устранить факторы конфликта", - заверил на пресс-конференции в Кабуле Забиулла Муджахид. По его словам, талибам не нужны ни внутренние, ни внешние враги. Муджахид пообещал, что солдаты, полицейские, а также переводчики, "сотрудничавшие с Западом", не будут подвергаться преследованиям. "Никто не причинит им вреда. Никто не будет стучать в их дверь", - сказал он.

Помимо этого, Муджахид объявил, что Афганистан станет свободным от наркотиков, и призвал международное сообщество помочь фермерам, выращивающим опийный мак, перейти на возделывание других сельскохозяйственных культур в качестве альтернативы.

На вопрос одной журналистки о том, можно ли будет женщинам работать в СМИ, пресс-секретарь "Талибана" ответил уклончиво. Сначала нужно подождать, пока будет сформировано правительство и приняты законы. Во время правления "Талибана" в период с 1996 по 2001 годы женщины находились под жестоким гнетом. Например, девочкам не разрешалось ходить в школу.

Хайко Мас: судить не по словам, а по делам

Как заявил вскоре после этой пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), о талибах следует судить не по их словам, а по делам. "Заявлений можно делать много", - сказал глава МИД ФРГ в Берлине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что сотрудничать с новым афганским правительством можно только в том случае, если оно будет уважать основные права человека, и особо упомянул о правах женщин, меньшинств и молодежи. По его словам, исламисты должны создать препятствия тому, чтобы на территории Афганистана действовали террористические организации.

"Талибан" выиграл эту войну, и поэтому придется вести с ним переговоры, отметил далее Жозеп Боррель.

Между тем главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан объявил о возможных мерах в связи с преступлениями в области прав человека в Афганистане. В своем заявлении во вторник он упомянул о том, что из Афганистана поступают сообщения о внесудебных казнях, преследовании женщин и девочек, преступлениях против детей и гражданского населения. Он сказал, что в силу своей должности он располагает возможностью начинать расследования по таким делам.

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