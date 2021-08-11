 ″Талибан″ объявил об окончании войны и всеобщей амнистии | Новости из Германии о Германии | DW | 17.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Талибан" объявил об окончании войны и всеобщей амнистии

На первой после захвата власти в Афганистане пресс-конференции "Талибан" обещает никого не преследовать и уважать права женщин.

Официальный представитель Талибана Забиулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле

Официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле

Два дня спустя после захвата Кабула  радикальное исламское движение "Талибан"  заявило, что военные действия на территории Афганистана завершены, и объявило всеобщую амнистию. "Война окончена", и "каждый" будет прощен, подчеркнул официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид во вторник, 17 августа, в Кабуле на первой официальной пресс-конференции с момента фактического перехода власти в стране к талибам.

Он также пообещал, что женщины могут учиться, принимать активное участие в общественной жизни, а также работать, но только в том случае, если их трудовая и общественная деятельность не противоречит "принципам ислама".

Целый ряд обещаний

"Мы не хотим конфликта, новой войны, и мы хотим устранить факторы конфликта", - заверил на пресс-конференции в Кабуле Забиулла Муджахид. По его словам, талибам не нужны ни внутренние, ни внешние враги. Муджахид пообещал, что солдаты, полицейские, а также переводчики, "сотрудничавшие с Западом",  не будут подвергаться преследованиям. "Никто не причинит им вреда. Никто не будет стучать в их дверь", - сказал он.

Помимо этого, Муджахид объявил, что Афганистан станет свободным от наркотиков, и призвал международное сообщество помочь фермерам, выращивающим опийный мак, перейти на возделывание других сельскохозяйственных культур в качестве альтернативы.

На вопрос одной журналистки о том, можно ли будет женщинам работать в СМИ, пресс-секретарь "Талибана" ответил уклончиво. Сначала нужно подождать, пока будет сформировано правительство и приняты законы. Во время правления "Талибана" в период с 1996 по 2001 годы женщины находились под жестоким гнетом. Например, девочкам не разрешалось ходить в школу.

Хайко Мас: судить не по словам, а по делам

Как заявил вскоре после этой пресс-конференции  министр иностранных дел Германии Хайко Мас  (Heiko Maas), о талибах следует судить не по их словам, а по делам. "Заявлений можно делать много", - сказал глава МИД ФРГ в Берлине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что сотрудничать с новым афганским правительством можно только в том случае, если оно будет уважать основные права человека, и особо упомянул о правах женщин, меньшинств и молодежи. По его словам, исламисты должны создать препятствия тому, чтобы на территории Афганистана действовали террористические организации.

"Талибан" выиграл эту войну, и поэтому придется вести с ним переговоры, отметил далее Жозеп Боррель.

Между тем главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан объявил о возможных мерах в связи с преступлениями в области прав человека в Афганистане. В своем заявлении во вторник он упомянул о том, что из Афганистана поступают сообщения о внесудебных казнях, преследовании женщин и девочек, преступлениях против детей и гражданского населения. Он сказал, что в силу своей должности он располагает возможностью начинать расследования по таким делам.

Смотрите также:

  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует "нуждающихся в защите"

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 21:05

Афганское фиаско: что ждет Афганистан с талибами? DW Новости (17.08.2021)

Контекст

Талибы захватили Афганистан. Что о них известно, и чего от них ждать

Военизированная исламистская группировка "Талибан" вернула себе власть в Афганистане. DW - о структуре руководства группировки, ее идеологии, истории возникновения и о том, чего ожидать от ее новых лидеров.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Московские похвалы "Талибану": немецкая пресса о событиях в Афганистане (17.08.2021)  

Американцы ушли: чьей сферой влияния может стать Афганистан? (17.08.2021)  

Также по теме

FILE PHOTO: Afghan commandos arrive to reinforce security forces in Faizabad, capital of Badakhshan province, after the Taliban captured neighbourhood districts of Badakhshan recently, July 4, 2021. Afghanistan Ministry of Defence//Handout via REUTERS/File Photo

В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра 11.08.2021

Представитель "Талибана" заявил о захвате боевиками этого движения Файзабада, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.

FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

Генсек ООН заявил о военных преступлениях талибов 14.08.2021

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов немедленно прекратить военное насилие в Афганистане. Тем временем посольство США в Кабуле уничтожает документы, опасаясь вторжения исламистов.

US President Joe Biden answers a question during his first press briefing in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 25, 2021. - Biden announced a new goal of 200 million Covid-19 vaccine doses in his administration's 100 days. (Photo by Jim WATSON / AFP)

Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана 26.03.2021

Американские войска могут остаться в Афганистане до конца года, несмотря на закрепленный в соглашении с "Талибаном" срок вывода - 1 мая.

Реклама

Самые читаемые

"Убийцам дают меньше": что белорусы думают о приговоре Латыпову  

"Талибан" объявил амнистию для госслужащих в Афганистане  

Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане  