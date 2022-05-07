Афганские талибы снова обязали женщин носить хиджаб

Правящая в Афганистане исламистская организация "Талибан" обязала женщин носить в общественных местах хиджаб. Причем лучшей его формой власти сочли паранджу, скрывающую тело с ног до головы. Об этом свидетельствует указ министерства по пропаганде добродетели и предотвращения порока, обнародованный в субботу, 7 мая. Все женщины, за исключением девочек и пожилых женщин, должны также закрывать лицо, чтобы избежать "провокаций" при встрече с незнакомыми мужчинами, говорится в предписании.

Распространенная в Афганистане чадра, представляющая собой цельное покрывало синего или черного цвета, которое может одеваться поверх другой одежды и полностью скрывает тело, а на уровне глаз находится специальная волосяная сетка, уже была обязательной для женщин при правлении "Талибана" до вторжения сил НАТО в 2001 году. Когда прошлым летом талибы снова пришли к власти в стране, их официальный представитель дал отрицательный ответ на вопрос о том, будут ли женщины в Афганистане впредь носить паранджу.

Тем не менее, уже в феврале "Талибан" приказал женщинам, состоящим на государственной службе, носить хиджаб. В Афганистане большинство женщин обычно носят в качестве хиджаба головной платок. Пожилые женщины или женщины в сельской местности при выходе из дома также носят паранджу.

У афганских женщин стало еще меньше прав и возможностей

Вернувшись к власти, талибы ввели еще более строгие правила в отношении общественной жизни. Например, женщинам не разрешается уезжать из дома без сопровождения мужчины дальше, чем на 72 километра. Девочкам запрещено посещать средние школы. Кроме того, женщины во многих случаях не вправе вернуться на свою прежнюю работу. Во время первого правления "Талибана" с 1996 по 2001 год женщины и девочки были практически полностью лишены возможности получать образование и работать вне дома. Между тем одним из условий признания правительства талибов со стороны западных государств является расширение прав и возможностей афганских женщин.

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