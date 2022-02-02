 Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2022

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Мир

Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане

Обе женщины получили высокие должности в Кабуле. Одна из них заняла пост директора специализированного родильного дома, а другая возглавила гинекологическую клинику.

Впервые с момента захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" объявило о назначении  женщин  на руководящие должности в стране. Заявление об этом обнародовано вечером во вторник, 1 февраля, в Twitter на странице Забихуллы Муджахида – заместителя министра информации и культуры в образованном талибами временном афганском правительстве.

Согласно опубликованным сведениям, распоряжением главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле - единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного вида во всей стране.

Еще одну женщину, доктора Ариан, по предложению министерства высшего образования и с одобрения премьер-министра во временном правительстве назначили директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

Под давлением международного сообщества

Данные назначения стали результатом целого ряда встреч талибов с представителями международных организаций, в ходе которых в том числе затрагивались вопросы, связанные с участием  женщин в общественно-политической жизни  Афганистана. Кроме того, в этой стране один из самых высоких в мире показатель смертности при родах, и данная проблема нуждается в безотлагательном решении.

В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в стране, женщины были сильно ограничены в правах: их обязывали носить паранджу, им не позволялось свободно передвигаться и появляться на публике, получать образование, выбирать профессию, лечиться у докторов-мужчин, фотографироваться. За нарушения женщин подвергали телесным наказаниям или приговаривали к смертной казни.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу осени 2021 года, талибы упразднили министерство по делам женщин,  ограничили доступ девочек в школы, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, стали выступать против показа по телевидению фильмов с участием женщин. Ни одна женщина не вошла пока и в сформированное "Талибаном" временное правительство. В результате талибы оказываются под огнем критики международного сообщества, и их кабмин не признан ни одной страной в мире.

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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