В университет Кабула перестали пускать женщин - как студенток, так и преподавательниц. Запрет будет сохраняться "до тех пор, пока для всех не будет обеспечена подлинная исламская среда", заявил новый руководитель высшего учебного заведения Мохаммад Ашраф Гайрат в понедельник, 27 сентября. Ряд сотрудниц выступили против нововведения, указывает американское издание New York Times.

Несколькими днями ранее радикальное исламистское движение "Талибан" распорядилось постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин. Таким образом, Исламская Республика сейчас является единственной страной мира, где девочкам не разрешено посещать эти учебные заведения, указывает агентство epd. В 1990-х годах, когда Афганистан находился под контролем талибов, в стране уже существовал запрет на женское образование.

Нынешний руководитель Кабульского университета, обладающий степенью бакалавра, несколькими днями ранее сменил отстраненного от должности прежнего ректора, доктора наук Мухаммада Османа Бабури. Ранее Гайрат, поддерживающий талибов, призывал убивать журналистов, окрестив их "шпионами".

Переходное правительство Афганистана - без женщин

После вывода международных сил из Афганистана боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили об установлении контроля над всем Афганистаном. В сентябре они сообщили о создании переходного правительства. В него не вошла ни одна женщина и ни один представитель, ответственный за защиту прав женщин. Международное сообщество не признает правительство талибов.

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