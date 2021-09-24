Афганистан: как правительства разных стран мира относятся к талибам

Аккредитационный комитет ООН 22 сентября сообщил, что рассматривает запрос радикального исламистского движения "Талибан", изъявившего желание выступить на Генеральной ассамблее ООН. Для исламистов трибуна в Нью-Йорке стала бы важным шагом к легитимации их власти. "Мы хотим хороших отношений с нашими соседями, странами региона и мира", - заявил представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин вскоре после прихода к власти в Кабуле. Как на это смотрят другие страны?

Германия

То, что дипломатические отношения напрямую не связаны с признанием правительства, глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) дал понять еще в конце августа. "Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка в плане безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь свое посольство в Кабуле", - сказал он во время визита в Катар, где талибы ведут переговоры с дипломатами из разных стран. В то же время Мас уточнил, что пока речь идет не о "формальных вопросах признания", а исключительно о решении практических проблем.

В первую очередь это касается опасностей, с которыми после прихода к власти талибов, столкнулись местные помощники немецкого контингента, участвовавшего в международной антитеррористической коалиции, дипломатических представительств, а также неправительственных организаций и средств массовой информации ФРГ.

Афганские беженцы на американской базе Рамштайн в Германии

Германия планирует выделить 500 млн евро на помощь афганским беженцам, нашедших укрытие в соседних странах Центральной Азии.

Россия

В России движение "Талибан" запрещено как террористическая организация. В то же время Москва поддерживает контакты с талибами в течение многих лет. Более того, несколько дней назад, выступая перед лидерами стран ШОС и ОДКБ, президент РФ Владимир Путин заявил, что хотя временное правительство талибов "нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным", но "работать с ним, конечно, тоже нужно". Он также отметил необходимость "согласовать позицию" по вопросу признания новой власти в Кабуле.

Талибы на переговорах в Москве, март 2021 года

С точки зрения политики безопасности Москва опасается, что исламисты из Афганистана приобретут влияние в бывших советских республиках: Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Именно это, полагают эксперты, было одной из причин десятилетней советской интервенции в Афганистан, завершившейся в 1989 году полным фиаско.

Кроме того, Россия является одной из стран, опасающихся увеличения производства героина в Афганистане. Выращивание опиумного мака считается одним из основных источников дохода талибов. Но тот факт, что Россия остается одной из немногих стран, которые не закрыли свое посольство в Кабуле, может свидетельствовать об интересе Москвы к освоению природных богатств Афганистана.

Европейский Союз

"Чтобы иметь хоть какой-то шанс повлиять на события в Афганистане, у нас нет другого выхода, кроме как вести переговоры с талибами", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в середине сентября в Европарламенте. Общая стратегия ЕС по Афганистану направлена на обеспечение прав человека в стране, а также на предотвращение того, чтобы террористические группировки, такие как Аль-Каида или ИГ, не укрепились на этих территориях.

Кроме того, ЕС в начале сентября заявил о готовности предоставить финансовую помощь странам азиатского региона, если они примут у себя беженцев из Афганистана. Брюссель намерен не допустить повторения событий 2015 года, когда в Европу хлынул фактически неконтролируемый поток беженцев, и уже объявил о готовности выделить к концу 2022 года 300 млн евро на размещение в Европе мигрантов из Афганистана. Треть этой суммы даст Германия, объявившая о готовности принять до 30 тысяч афганских беженцев.

Китай

Из всех глобальных держав Китай, похоже, наиболее открыт к сотрудничеству с талибам: еще в конце июля глава МИД КНР Ван И встретился с Абдулом Гани Барадаром - сооснователем "Талибана" и политическим лидером исламистов. Интерес Пекина, с одной стороны, носит чисто экономический характер: Китай хочет получить доступ к афганским полезным ископаемым и включить Афганистан в свой проект "Новый шелковый путь".

Сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар и глава МИД КНР Ван И

С другой стороны, Пекин опасается растущего влияния радикальных исламистов на своей территории. Афганистан граничит с преимущественно мусульманским Синьцзян-Уйгурским автономным районом и есть данные, что в прошлом к талибам присоединились несколько сотен радикальных уйгуров. Китайские силовики в течение многих лет жесточайшими репрессиями отвечали на стремление уйгуров к независимости.

При этом, рассчитывают в Пекине, инвестиции Китая в Афганистан, будут настолько крупными, что талибы, вероятно, смирятся с судьбой уйгурских братьев по вере.

США

Администрация президента Джо Байдена до сих пор не представила новую стратегию по Афганистану. При этом Белый дом пока никак не реагирует на стремление талибов к налаживанию отношений.

В то же время Вашингтон как и Брюссель опасается, что террористические организации могут укорениться на территории Афганистана и оттуда беспрепятственно планировать и координировать атаки на западный мир. В настоящее время США, похоже, в основном заняты переосмыслением своих отношений с Пакистаном, который в Вашингтоне до сих пор считается стратегическим партнером.

Пакистан

Не секрет, что пакистанская разведка ISI уже давно поддерживает талибов. Премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал захват власти исламистами в Кабуле, назвав его освобождением Афганистана. Уже во время первого правления талибов (с 1996 по 2001 год) Пакистан, наряду с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, был одной из трех стран, официально признавших "Исламский халифат Афганистан".

С другой стороны, Исламабад не хочет в дальнейшем принимать беженцев из Афганистана, ищущих спасения от талибов. На сегодняшний день в Пакистане уже живут 1,5 млн афганцев.

Турция

Затормозить поток беженцев из Афганистана входит и в сферу интересов Турции. Эта страна, правда, считается трамплином для многих афганцев в ЕС, но Анкара опасается, что часть мигрантов могут осесть и в Турции. Власти уже начали строительство пограничной стены на границе с Ираном.

Турция строит стену на границе с Ираном

При этом Анкара пытается наладить отношения с талибами и дипломатическим путем. Новые власти уже предложили Турции стать оператором международного аэропорта в Кабуле.

Катар

Эмират в Персидском заливе не является ни страной, куда стремятся беженцы, ни целью потенциальных террористических атак исламистов. Но ему нравится роль посредника. Руководство государства поддерживает связи с исламистским движением "Братья-мусульмане" и палестинской террористической организацией ХАМАС.

С 2013 года в Дохе находился политический офис "Талибана". В то же время в Катаре расположена одна из крупнейших военных баз США на Ближнем Востоке. Многие наблюдатели надеются, что Доха сможет оказать сдерживающее влияние на талибов.

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