Доклад: Талибы свели на нет 20-летние успехи в области прав человека в Афганистане

За несколько недель пребывания у власти талибы свели на нет успехи в сфере соблюдения прав человека, достигнутые в Афганистане за предыдущие 20 лет. Вопреки заверениям радикальных исламистов о том, что они уважают права афганцев, правозащитники задокументировали многочисленные преступления, такие как целенаправленные убийства мирных жителей. Об этом говорится в докладе, обнародованном во вторник, 21 сентября, в Берлине международной неправительственной организацией Amnesty International, Международной федерацией за права человека (FIDH) и международным объединением неправительственных организаций "Всемирная организация против пыток" (OMCT). Отчет основан на интервью с пострадавшими и анализе фотографий, видео, спутниковых снимков и сообщений СМИ за период после прихода талибов к власти в середине августа.
"Мы уже наблюдаем волну нарушений прав человека, актов возмездия, ограничений для женщин, подавлений протестов и репрессий в отношении СМИ и гражданского общества", - заявила заместитель Amnesty International Динушика Диссанаяке. Она призвала Совет ООН по правам человека документировать доказательства преступлений против международного права в Афганистане.
От правительства ФРГ требуют действий
Правозащитники ежедневно подвергаются нападениям, "Талибан" устраивает акции по их выслеживанию. Опасаться за свою жизнь также вынуждены журналисты - в первую очередь женщины. Многие из них бежали за границу либо скрываются в Афганистане. Все больше женщин носят паранджу и не выходят из дома без сопровождения мужчин. Но несмотря на опасность, женщины по-прежнему организуют акции протеста по всей стране. Проведение некоторых демонстраций разрешается, однако многие митинги разгоняют с применением силы, говорится в докладе.
Правительство ФРГ должно сделать все возможное для обеспечения в Германии защиты людей, которым угрожает опасность со стороны "Талибана". Помимо прочего, это означает, что немецким посольствам в граничащих с Афганистаном странах необходимо максимально быстро предоставлять визы, с тем чтобы оттуда можно было эвакуировать людей. С таким требованием выступила заместитель генерального секретаря германского отделения Amnesty International Юлия Духро (Julia Duchrow).
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В мужском обществе
Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.
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Учиться - только по отдельности
Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Утраченные права и свободы
По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.
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Постоянный контроль на дорогах
Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.
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Талибы захватили поместье своего врага
Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
В ожидании работы
Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Борьба за свои права
Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Организация Объединенных Наций обеспокоена
По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Кто поддерживает талибов
Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Демонстративная поддержка курса талибов
Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.
Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская