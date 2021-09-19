Доклад: Талибы свели на нет 20-летние успехи в области прав человека в Афганистане

За несколько недель пребывания у власти талибы свели на нет успехи в сфере соблюдения прав человека, достигнутые в Афганистане за предыдущие 20 лет. Вопреки заверениям радикальных исламистов о том, что они уважают права афганцев, правозащитники задокументировали многочисленные преступления, такие как целенаправленные убийства мирных жителей. Об этом говорится в докладе, обнародованном во вторник, 21 сентября, в Берлине международной неправительственной организацией Amnesty International, Международной федерацией за права человека (FIDH) и международным объединением неправительственных организаций "Всемирная организация против пыток" (OMCT). Отчет основан на интервью с пострадавшими и анализе фотографий, видео, спутниковых снимков и сообщений СМИ за период после прихода талибов к власти в середине августа.

"Мы уже наблюдаем волну нарушений прав человека, актов возмездия, ограничений для женщин, подавлений протестов и репрессий в отношении СМИ и гражданского общества", - заявила заместитель Amnesty International Динушика Диссанаяке. Она призвала Совет ООН по правам человека документировать доказательства преступлений против международного права в Афганистане.

От правительства ФРГ требуют действий

Правозащитники ежедневно подвергаются нападениям, "Талибан" устраивает акции по их выслеживанию. Опасаться за свою жизнь также вынуждены журналисты - в первую очередь женщины. Многие из них бежали за границу либо скрываются в Афганистане. Все больше женщин носят паранджу и не выходят из дома без сопровождения мужчин. Но несмотря на опасность, женщины по-прежнему организуют акции протеста по всей стране. Проведение некоторых демонстраций разрешается, однако многие митинги разгоняют с применением силы, говорится в докладе.

Правительство ФРГ должно сделать все возможное для обеспечения в Германии защиты людей, которым угрожает опасность со стороны "Талибана". Помимо прочего, это означает, что немецким посольствам в граничащих с Афганистаном странах необходимо максимально быстро предоставлять визы, с тем чтобы оттуда можно было эвакуировать людей. С таким требованием выступила заместитель генерального секретаря германского отделения Amnesty International Юлия Духро (Julia Duchrow).

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