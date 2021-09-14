"Репортеры без границ" заявили о росте числа атак на журналистов в Афганистане

Журналисты в Афганистане все чаще становятся жертвами насилия и жестокого обращения, заявила в понедельник, 13 сентября, международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF), которая продолжает собирать данные об арестах и нападениях на сотрудников СМИ в этой стране. В первые дни после захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан" атаки на журналистов с применением силы были исключением, но с 7 сентября наблюдается рост их числа, говорится в заявлении RSF.

Глава немецкого отделения RSF Кристиан Мир (Christian Mihr) видит в этой тенденции "вызывающий тревогу поворотный пункт в поведении талибов". "После захвата ими власти не прошло и месяца, как талибы окончательно сорвали с себя маски. Тем более важно для нас продолжать наблюдение за происходящим, поскольку внимание общественности и СМИ (к данной проблеме - Ред.), к сожалению, уже ослабевает", - подчеркнул он.

Атаки на журналистов участились после объявления талибами переходного правительства

Нападения на журналистов стали учащаться после создания талибами переходного правительства 8 сентября, говорится далее в заявлении. В частности, пострадали журналисты, освещавшие протесты женщин в Кабуле. Многих из них боевики удерживали на протяжении нескольких часов и издевались над ними. По данным RSF, по-прежнему под арестом находится фотограф и тележурналист из Герата Мортеза Самади, который вел репортаж об одной из демонстраций. Талибы вменяют ему в вину соучастие в организации протестов и считают его профессиональную камеру доказательством шпионажа на иностранные государства, указывается далее.

Кроме того, в заявлении упоминается гибель двух журналистов - сооснователя информагентства Raha News Али Резы Ахмади и телеведущей Наймы Садеки - в результате теракта в аэропорту Кабула 26 августа. 19 августа талибы искали одного из журналистов DW и застрелили его близкого родственника, напомнили правозащитники. По всей видимости, толерантное отношение талибов к работе иностранных СМИ осталось в прошлом, заявили "Репортеры без границ" и указали на нападения и применение силы в отношении журналистов, сотрудничающих с такими изданиями.

150 журналистов находятся в крайней опасности

"Репортеры без границ" ежедневно получают отчаянные просьбы о помощи со стороны сотрудников СМИ из Афганистана. Многие из них не смогли получить доступ на эвакуационные рейсы из Кабула, и при власти талибов их жизни оказались под угрозой", - подчеркивается в заявлении. Организация составила список находящихся в крайней опасности журналистов в Афганистане, на данный момент в нем числятся более 150 человек. Список неоднократно актуализировался и проверялся, он был передан в МИД Германии, сообщили "Репортеры без границ".

По данным организации, Афганистан занимает 122-ю строку рейтинга свободы прессы среди 180 стран мира.

Захват талибами власти в Афганистане

В мае 2021 года администрация США объявила о полном выводе сил из Афганистана. После ухода западных войск талибы за считанные недели захватили власть в стране. 15 августа боевики вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. После захвата власти талибами, по данным Вашингтона, США и их союзники помогли покинуть страну более 122 тысячам мирных жителей.

Со 2 сентября в Афганистане прошел целый ряд женских протестов с требованиями уважать права женщин и предоставить им должности в новом кабинете министров страны. Талибы разогнали эти выступления, в том числе с применением слезоточивого газа. Журналистов, которые освещали протесты, избивали.

10 сентября из Афганистана были эвакуированы десять корреспондентов медиакомпании Deutsche Welle, а также члены их семей - всего 72 человека. Спустя три недели после вывода с Гиндукуша всех западных войск, им удалось благополучно пересечь границу Афганистана с Пакистаном через КПП "Торкхам". После ряда неудачных попыток обеспечить эвакуацию по воздуху было решено вывезти сотрудников DW наземным путем через афгано-пакистанскую границу.

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