 Талибы запретили выращивать мак в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2022

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Мир

Талибы запретили выращивать мак в Афганистане

В Афганистане запрещено выращивание мака, а также потребление, производство и торговля любыми наркотиками, заявил представитель "Талибана".

Плантация опиумного мака в Афганистане

Плантация опиумного мака в Афганистане

Верховный лидер радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане Хайбатулла Ахундзада запретил выращивание в стране мака. О его декрете в воскресенье, 3 апреля, сообщил представитель "Талибана" Сабиулла Муджахид. В случае нарушений предполагается уничтожать посадки и урожай, а виновным грозит наказание в соответствии с шариатом.

Кроме того, запрещается потребление, транспортировка, торговля, импорт и экспорт, а также производство любых наркотиков, в том числе, гашиша.

Афганистан - ведущий производитель опиума в мире

Афганистан является ведущим производителем опиума в мире. В опубликованном в ноябре докладе ООН афганские опиаты доминируют на международном черном рынке и снабжают восемь из десяти потребителей во всем мире.

При этом выращивание опиумного мака считается одним из основных источников дохода талибов, которые, как предполагается, с помощью торговли наркотиками финансировали захват власти в Афганистане в августе 2021 года. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в прошлом году оборот от торговли опиумом в Афганистане составил от 1,8 до 2,7 млрд долларов (1,6-2,4 млрд евро). Производство опиума составляет около 1/10 ВВП Афганистана.

Радикальное исламистское движение "Талибан" на фоне вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году брало под контроль все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. В сентябре талибы объявили об установлении контроля над всем Афганистаном и о создании переходного правительства. Правительство талибов не признано ни одной страной мира.

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    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

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    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

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    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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