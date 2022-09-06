"Серый" импорт зерна из РФ - угроза рынку Центральной Азии

После отмены РФ с 1 июля 2022 года запрета на экспорт зерна в Казахстан резко возрос нелегальный импорт и последующие поставки российской пшеницы в страны Центральной Азии. По словам представителя "Зернового союза Казахстана" Евгения Карабанова, в манипуляциях с ней задействованы транснациональные преступные группировки. Потери РК от нелегальных схем экономисты оценивают в сотни миллионов долларов.

"Серые схемы" экспорта зерна

По словам участников рынка, до границы с Казахстаном автомашины с зерном идут по российским документам, а после ее пересечения появляются документы, что это зерно от местных фермерских хозяйств.

"В этой цепочке "серых схем" задействовано не 2-3 человека, сложились устойчивые транснациональные организованные преступные группировки, которые состоят из граждан Казахстана, РФ и среднеазиатских республик. За фальшивые документы местному фермеру платят 2000 - 3000 тенге (4,2-6,4 евро в пересчете. - Ред.) за тонну зерна. И на казахстанские элеваторы уже оно заходит как местное ", - говорит Карабанов.

В Ассоциации товаропроизводителей Костанайской области подтверждают, что зерно из РФ везут через северную границу - Костанайскую, Павлодарскую или Акмолинскую области. По данным департамента экономических расследований по Костанайской области, ввезенное зерно оформляется на фиктивные физические и юридические лица. При оформлении документов занижаются объем и стоимость.

От теневого оборота страдают все: цифры существенные

"Серые" импортеры получают существенную прибыль от неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) - он в Казахстане составляет 12%. По словам главы сельскохозяйственного производственного кооператива "Костанай - Астык" Владимира Дранчука, сегодня стоимость 1 тонны зерна в Казахстане около 274 евро. РФ закупает его у своих производителей по 14 000 рублей (около 232 евро) за тонну. Разница в 42 евро - приличная сумма для казахстанских фермеров. Кроме того, по подсчетам Дранчука, из-за неуплаты НДС только с 1 млн тонн контрабандного зерна Казахстан теряет 32 млн евро.

По данным Россельхознадзора, за 9 месяцев из РФ в Казахстан было отправлено 2,4 млн тонн зерна Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

По данным Россельхознадзора, продолжает Евгений Карабанов, за последние 9 месяцев из РФ в Казахстан было отправлено 2,4 млн тонн зерна, а согласно казахстанской статистике в страну поступило всего 1,2 млн тонн. "Это и есть "серый импорт", цифра существенная. Определить, какое зерно идет транзитом в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан или Туркменистан, а какое - оседает в Казахстане, практически невозможно ", – уточняет Карабанов.

Из расчетов экономистов альянса нескольких профильных организаций зернового рынка Казахстана следует, что, к примеру, стоимость легальной поставки пшеницы из России в Узбекистан - с учетом доставки железной дорогой, уплаты экспортной пошлины в РФ и маржи экспортера - составляет около 446,5 евро за тонну. Стоимость же нелегально поставленной в Узбекистан через Казахстан - 333 евро за тонну.

Теневой экспорт зерна из РФ бьет не только по Казахстану

По оценкам экономистов, в среднем нелегальный импорт российской пшеницы в Казахстан автомобильным транспортом и ее последующий экспорт ежегодно приводят к потерям РК на сумму почти 430 млн евро.

"Покупателю без разницы, какое это зерно - "белое" или "серое" Фото: Dmitry Feoktistov/dpa/TASS/picture alliance

"Покупателю без разницы, какое это зерно - "белое" или "серое", на нем же не написано. А в итоге это давление импортной цены передается на наш внутренний рынок. И таким образом у нас и фермер недополучает денег, и добросовестные зернопереработчики в убытке, и государство недополучает средства в бюджет. А мы - за добросовестную конкуренцию", - подчеркивает Карабанов.

Причем, по словам участников казахстанского рынка, теневой экспорт зерна из России бьет не только по Казахстану, но и по российским фермерам, деформируя зерновой баланс по обе стороны границы, поскольку недобросовестные участники рынка оставляют без зерна региональных мукомолов, элеваторную отрасль, а также легальный трейдерский бизнес.

Запрет запрету рознь

Участники казахстанского зернового рынка предложили ввести с 1 сентября запрет на ввоз в страну автомобильным транспортом пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и муки пшеничной. Но, сетуют они, власти их не слышат или опасаются вводить какие-либо ограничения.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства Казахстана, в рамках ЕАЭС существует "Договор о Евразийском экономическом союзе", в котором говорится о свободном перемещении товаров и услуг. Договором предусмотрены ограничения лишь в определенных случаях, когда речь в основном идет об угрозе продовольственной или национальной безопасности.

"Ввоз российского зерна никак не подпадает под эти ограничения. Исключение может быть лишь в случае его опасности для человека или угрозы фитосанитарной обстановке", - добавили в ведомстве.

Вместо запрета на ввоз контрабандного зерна власти Казахстана приняли решение снять с 10 сентября ограничение на вывоз зерновых и муки из страны, введенное в связи с опасениями их дефицита. Однако в Казахстане в нынешнем году ожидается хороший урожай - планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний показатель на 12%.

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