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Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
ПолитикаКазахстан

Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки

Сергей Ромашенко
15 мин. назад

В Минсельхозе Казахстана ожидают "хороший урожай зерновых". Отменяется запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, вместо запрета вводятся квоты.

https://www.dw.com/ru/kazahstan-snal-ogranicenia-na-vyvoz-zerna-i-muki/a-62988420

Казахстан снимает ограничения на вывоз зерна и муки и устанавливает квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота. Такое решение приняла казахстанская межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), говорится в сообщении, выложенном на сайте премьер-министра Казахстана в четверг, 1 сентября.

Ограничения снимаются в связи с ожиданием хорошего урожая зерновых. "В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. Решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года", - поясняется в сообщении. Ограничение на вывоз зерна и муки из Казахстана вводилось на период с 8 июля по 30 сентября 2022 года.

Ограничения на вывоз крупного рогатого скота

На заседании МВК также принято решение об установлении квот на вывоз из Казахстана крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья. По состоянию на 1 августа, численность крупного рогатого скота в Казахстане составляла 9,4 млн голов, в том числе - 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов.

"Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тыс. голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тыс. голов баранчиков, или 10% от общего поголовья", - сообщается в пресс-релизе.

В Казахстане с 21 января по 21 июля действовал полный запрет на вывоз из страны крупного рогатого и мелкого рогатого скота.

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