Как и почему Казахстан столкнулся с дефицитом сахара

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В Казахстане повсеместно перебои с продажей сахара. С начала года он подорожал более чем в два раза. Эксперты считают, что причина - запрет экспорта товара из России. Подробности - у DW.
Перебои с поставками сахара в Казахстане начались практически сразу же после вступления в силу временного (до 31 августа) запрета на экспорт этого товара из России в другие страны ЕАЭС. Он был объявлен правительством РФ в марте с целью защиты внутреннего рынка в условиях западных санкций, наложенных на Москву из-за ее вторжения в Украину.
По официальным данным за 2021 год, 55% потребляемого сахара Казахстан импортировал из РФ, небольшие закупки также осуществлялись в Беларуси (ввела мораторий на экспорт в апреле), Украине, Бразилии, Индии и Мексике. Остальная часть (около 40%) - собственное производство. Поэтому на решение властей РФ рынок отреагировал практически мгновенно.
Уже в апреле цены на сахар-песок выросли с 285 тенге (0,58 евро) за килограмм до 400. Сегодня оптовая цена на продукт уже превышает 700 тенге (1,4 евро) - при условии, что он есть в наличии. На деле сахар стал дефицитом, ситуация с ним в целом напоминает вторую половину 80-х - когда в период горбачевской антиалкогольной кампании в одни руки отпускали не более 5 кг.
Корреспондент DW обошел несколько гипермаркетов крупнейших торговых сетей Казахстана. Выяснилось, что лишь в некоторых из них есть в продаже только сахар-рафинад по цене от 840 до 1220 тенге (2,48 евро) за килограммовую упаковку, тогда как еще в начале мая он стоил в пределах 560 тенге.
Менеджеры торгового зала сети "Магнум" на вопрос DW о наличии сахара в продаже заметили, что, несмотря на имеющиеся ограничения по отпуску в одни руки, сахар-песок разбирается уже с утра. "Его уже больше месяца в продаже практически нет. А если появляется, то разбирают в течение часа. Причем есть такое впечатление, что делают это одни и те же люди", - заметила менеджер по имени Гульнара.
На протяжении четырех месяцев правительственные чиновники в Казахстане отрицали наличие проблемы. На запросы местных СМИ они отвечали, что запасов сахара в спецхранилищах предостаточно, их точно хватит до конца лета, когда Россия снимет запрет. Лишь когда из разных регионов стали поступать сообщения о полном исчезновении из магазинов сахара-песка и рафинада (исключение - экзотический тростниковый сахар по цене в 10 евро за килограмм) министр торговли и интеграции Казахстан Бахыт Султанов критичность возникшей ситуации все же признал.
"Мы запросили еще 100 тысяч тонн сахара, помимо 350 тысяч, которые уже приняты", - заявил министр, уточнив, что переговоры ведутся с Бразилией, Индией и Вьетнамом. При этом он подчеркнул, что средняя розничная цена килограмма сахара должна составлять 480-490 тенге (0,97-1 евро), и пообещал разобраться со случаями "незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц".
Бывший член правительства Казахстана, попросивший не называть его имя, в способность нынешнего Кабинета министров решить возникшую проблему сомневается. В беседе с DW он заметил, что власти сами загнали себя в крайне сложную ситуацию. По его словам, вступая в 2010 году в Таможенный союз, Казахстан добился для себя беспошлинных поставок сахара-сырца на 10 лет, сославшись на развитие его производства из сахарной свеклы.
"Но у нас свекла, даже если имеет хорошую урожайность, технологически не может долго храниться из-за климатических особенностей региона. В свекле содержится много влаги, при низких температурах она замерзает, а при размораживании становится непригодной для переработки. Хранить же ее в теплых помещениях очень дорого для производства сахара", - пояснил бывший член правительства. По его мнению, оптимальной для страны была и остается переработка тростникового сахара-сырца.
Проблемы же у казахстанской сахарной промышленности, ставшие очевидными после начала войны в Украине, начались, уверен собеседник DW, три года назад, когда руководство Кабинета министров поддалось давлению со стороны РФ. "Русские сказали - откажитесь от поставок сырца, и мы вас завалим сахаром, не беспокойтесь. И сахар этот будет даже дешевле, чем вы из сырца делаете. Наши согласились. В результате вместе с введением пошлин выпуск сахара у нас был прекращен, а вся логистика перенаправлена на Россию. Разрушены были и все прежние соглашения с другими странами", - рассказал он.
После введения в марте запрета на экспорт сахара и зерна россияне, по данным бывшего члена правительства, прямо заявили, что их проблемы Казахстана абсолютно не волнуют: "Помимо России сахар нам поставляла Украина. Но ей сейчас точно не до продаж. Вот мы и остались без сахара благодаря русским".
В свою очередь, экономист Арман Бейсембаев указывает на тактическую ошибку, допущенную властями из-за ажиотажного спроса на сахар, пик которого пришёлся на май из-за небывалого в южных регионах страны урожая ягод и фруктов и начала сезона заготовок. Экономист считает, что Кабинету министров нельзя было сдерживать цены ни на рафинад, ни на сахар-песок: "Надо было их отпустить. Стоит он 400 или 800 тенге за килограмм - покупают, будет 1600 - уже купят не все, 3200 - многие задумаются, а станет 5800 - наступит момент истины. Это мгновенно снижает спрос, люди начинают ждать появления оптимальной цены".
Вместе с тем в интервью DW Арман Бейсембаев признал, что такой непопулярный у населения и важный для экономики шаг в данный момент не безопасен с политической точки зрения, поскольку после январских протестов и беспорядков казахстанское общество все еще сильно наэлектризовано. "Сейчас у нас ситуация, как между Сциллой и Харибдой. Либо мы сдерживаем цены, и сахара нет вообще. Либо сахар есть, но он стоит, как крыло от "Боинга", - уточнил Бейсембаев.
Он полагает, что стратегическую ошибку власти допустили в марте, фактически не отреагировав на введенный РФ мораторий на экспорт сахара и зерна: "Когда стало очевидно, что нам сахара не видать, надо было мобилизовать свое сельское хозяйство. Выделить фермерам деньги, ресурсы, технику, чтобы осенью у нас был хороший урожай сахарной свеклы, который покрыл бы внутренний спрос. Заодно и остановленные сахарные заводы запустить".
Но в реальности, посетовал экономист, ничего этого сделано не было. Более того, в этом году посевы сахарной свеклы были сокращены почти в 2,5 раза: "Переработка своей свеклы позволяла нам покрывать внутренний спрос на 40%. В этом году у нас засеяно 12 тысяч га, что позволит обеспечить внутренний спрос только на 28%". По выражению Бейсембаева, такие действия очень похожи на диверсию.
Дефицит сахара с одновременным ростом цен на него уже сказался на местных производителях кондитерских изделий, сладких творожков и мороженного. До середины июля остановлено производство на кондитерской фабрике в Шымкенте, выпуск карамели и ирисок в Алматы. Значительно сократили ассортимент и производители мороженного и йогуртов.
Это привело к тому, что на прилавках магазинов осталась в основном российская продукция, которая из очень высокой цены в связи с двукратным ростом курса рубля по отношению к казахстанскому тенге особым спросом у казахстанцев не пользуется.
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