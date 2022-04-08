Последствия войны в Украине ощущаются по всему миру (фотогалерея)

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По всему миру стремительно растут цены на топливо, продовольствие и другие ресурсы, реагируя на вторжение России в Украину и санкций Запада против РФ. Кто пострадал от кризиса сильнее всего - у DW.
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