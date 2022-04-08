 Последствия войны в Украине ощущаются по всему миру (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.04.2022

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Мир

Последствия войны в Украине ощущаются по всему миру (фотогалерея)

По всему миру стремительно растут цены на топливо, продовольствие и другие ресурсы, реагируя на вторжение России в Украину и санкций Запада против РФ. Кто пострадал от кризиса сильнее всего - у DW.

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


 

Смотрите также:

  • Разрушенный войной Мариуполь

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Экономика падает, инфляция растет

    Развязав войну против Украины, президент России столкнулся с введенными западным миром жесткими ограничительными мерами, разрушающими экономику России и резко снижающими уровень жизни россиян. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в результате вторжения в Украину российская экономика сократится в 2022 году на 8 процентов, а уровень инфляции достигнет 18 процентов.

  • Золотые слитки

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    "Большая семерка" заморозила резервы ЦБ РФ

    Международные резервы Центробанка России по состоянию на 18 февраля 2022 года составляли 643,2 млрд долл США. В итоге санкций G7 замороженными оказались около половины золотовалютных резервов ЦБ РФ примерно на 300 млрд долларов.

  • Кредитные карты

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Кредитные карты перестают работать за рубежом

    Международные кредитные системы Mastercard, Visa, American Express и японская JCB приостановили деятельность в России. По их картам, выпущенным российскими банками, стало невозможно расплачиваться за рубежом, а также оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах и сервисах. Внутри России Visa и Mastercard продолжат работать до истечения срока действия карт.

  • Символ системы PayPal в телефоне

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Перевод валюты из РФ стал невозможен

    Платежные системы Western Union и PayPal прекратили деятельность в России. Аналогичное касается и их прямых конкурентов Wise и Remitly. А в PayPal также заявили, что "с начала вторжения помогли собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, поддерживающих усилия по ликвидации последствий войны в Украине".

  • Банкноты евро и доллары

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Запрет на ввоз в РФ банкнот долларов и евро

    Евросоюз и США запретили ввозить в Россию наличные евро и доллары. Ограничения распространяются на "продажу, поставку, передачу и экспорт банкнот в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России". Под действие запрета попадают правительство и Центробанк РФ.

  • Символ системы SWIFT

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Частичное отключение от SWIFT

    ЕС и США отключили ряд банков РФ от международной банковской системы SWIFT. Она обслуживает около 11 000 учреждений из более чем 200 стран мира. SWIFT не осуществляет переводов и не хранит средства, но позволяет банкам отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной форме. Единственными в мире примерами полного отключения от SWIFT являются Иран и КНДР.

  • Нефтеперерабатывающее предприятие

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Запрет на поставки нефти, газа и угля из России

    США приняли решение запретить поставки нефти, газа и угля из России. К этой мере присоединились Австралия и Канада. О желании полностью отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года объявили власти Великобритании, Германии и Польши. Евросоюз планирует полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2030 года.

  • Логотип компании E.on

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    E.ON отказался покупать газ в России

    Крупнейший энергетический концерн Германии на фоне войны против Украины заявил о прекращении закупок природного газа у российских компаний. В то же время концерн не планирует продавать свою долю в 15,5 процента в газопроводе "Северный поток - 1", по которому газ из РФ поставляется в Европу уже более 10 лет.

  • Логотипы компаний BP и Rosneft

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Крупнейшие нефтяные компании прекратили закупать нефть в России

    Крупнейшие транснациональные нефтегазовые компании - TotalEnergies, Shell, BP - отказываются покупать нефть в России после завершения срочных контрактов. При этом в TotalEnergies заявили, что продолжат поставлять в Европу сжиженный природный газ с российского завода "Ямал СПГ" до тех пор, пока правительства Европы считают, что российский газ нужен.

  • Самолеты Аэрофлота

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Закрытое небо для самолетов из РФ

    Страны Евросоюза, Албания, Норвегия, Великобритания, Канада, США и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Запрет распространяется на любые воздушные суда, эксплуатируемые авиаперевозчиками из РФ, а также находящиеся в собственности российских физических или юридических лиц.

  • На заводе Airbus в Тулузе

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Лайнеры Airbus, Boeing и Embraer обслуживаться не будут

    Авиаконцерны Airbus и Boeing, а также бразильский авиапроизводитель Embraer прекратили поставку запчастей и поддержку российских авиакомпаний. В России на сегодняшний день эксплуатируются в общей сложности 332 самолета Boeing, 304 самолета Airbus, что составляет около двух третей российского авиапарка, Компания S7 использует 17 лайнеров Embraer.

  • Самолет Superjet 100

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Superjet 100 может остаться на земле

    Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, объявила о приостановке своих контрактных обязательств в связи с санкциями в отношении авиационного сектора РФ. Компания полностью прекращает поставку запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, а также предоставление их в лизинг.

  • Самолет Boeing авиакомпании Аэрофлот

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Лизинговые самолеты необходимо вернуть

    В России в лизинге находятся почти 780 самолетов, в том числе 515 иностранных. Согласно решению ЕС, все они должны были быть возвращены компаниям до 28 февраля. Кроме того, Бермудские острова, где расположены большинство лизинговых компаний, уже аннулировали летные сертификаты всех зарегистрированных там самолетов, что делает их полеты вне воздушного пространства России невозможным.

  • Современный контейнеровоз

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Морские грузоперевозки для РФ остались в прошлом

    Пять из шести крупнейших контейнерных судоходных компаний мира - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и Ocean Network Express - приостановили все контейнерные перевозки в Россию, за исключением основных продуктов питания, медикаментов и гуманитарной помощи. Китайская COSCO пока продолжает работать с Россией.

  • Судно в порту

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Порты закрываются для российских судов

    Великобритания запретила экспорт морского и навигационного оборудования в Россию. Кроме того, страна закрыла свои морские порты для судов, связанных с РФ. Они смогут заходить в порт только в случае аварии, а также при непосредственной угрозе жизни членов экипажа или окружающей среде. К этой мере присоединились Канада, Норвегия и литовский порт Клайпеда.

  • Дереобработка

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Запрещена торговля древесиной

    По просьбе Украины Лесной попечительский совет (FSС) запретил торговлю сертифицированной древесиной из России и Белоруссии. Вслед за этим решением от использования в своем производстве российской древесины отказались отдельные компании, среди которых IKEA, Metsa Group, Store Enso.

  • Конвейер на заводе VW в Калуге

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Автоконцерны отказываются от работы в России

    Производители автомобилей Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Citroen приостановили все продажи и операции в России. О прекращении всех поставок и производства на своих заводах в России объявили Toyota и концерн Volkswagen, владеющий марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

  • Нефтекачалки в России

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Российские нефтедобытчики могут остаться без оборудования

    "Большая четверка" нефтесервисных компаний - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford - приостановили работу в России. Они производят оборудование для бурения скважин и обслуживают нефтепроводы. В России клиентами этих компании были "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" и другие. 

  • Symbolbild I Hand mit Schwamm

    Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

    Косметические средства в дефиците

    Группа компаний Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья и ухода за телом, сначала заявила о временном прекращении рекламы, инвестиций и клинических исследований на территории России, а позднее и о полной отмене поставок своей продукции в РФ.

    Автор: Виталий Кропман


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Потребительская инфляция в годовом отношении в Греции превысила 7 процентов и достигла 25-летнего максимума, профсоюзы заявляют о продолжающемся уже 14 лет кризисе.  

Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке

В преддверии выборов президента Франции действующий премьер республики Кастекс пообещал поддержать водителей, столкнувшихся со скачком цены на бензин.  

В Германии рекордное число компаний намерены повысить цены

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