 Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 10 лет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2021

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Мир

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 10 лет

Индекс цен, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в октябре преодолел порог в 133 пункта. Выросли цены на зерно, растительное масло и молоко, упали - на мясо и сахар.

Жареная свинина и картофельные клёцки

Международные цены на продовольственные товары поднялись до десятилетнего пика. Среднее значение индекса продовольственных цен в октябре составило 133,2 пункта, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в четверг, 4 ноября. Это на 3 процента выше сентябрьской отметки.

Показатель растет третий месяц подряд, указали эксперты. В последний раз он преодолевал порог в 130 пунктов в июле 2011 года, а с 2015 по 2020 годы держался ниже отметки в 100 пунктов.

Значение индекса цен на зерновые в октябре выросло на 3,2 процента по сравнению с сентябрем, отметили в ФАО. Аналогичный показатель по растительным маслам поднялся на 9,6 процента, а на молочную продукцию - на 2,6 процентных пункта. В то же время среднее значение индекса цен на мясо снизилось на 0,7 процента, а на сахар - на 1,8 процента, подчеркнули эксперты.

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    Автор: Фридель Таубе, Элла Володина


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