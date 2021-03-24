Инфляция в Германии и России: в чем различия роста цен в ФРГ и РФ?

Со всего мира поступают сейчас сообщения об ускорении инфляции: из Евросоюза и США, из Китая и России. Высокие темпы роста цен стали в 2021 году глобальным трендом, так что причины удорожания товаров и услуг на всех континентах во многом общие. К примеру, индекс продовольственных цен ФАО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вырос за последние 12 месяцев на 33,9%.

Однако в каждой стране имеется и своя специфика. DW на основе актуальных официальных данных Федерального статистического ведомства ФРГ Destatis и Росстата проанализировала особенности инфляции в Германии и России: в чем сходство и в чем различия?

Индекс потребительских цен значительно превысил целевой показатель

В России индекс потребительских цен вырос в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%, в Германии - на 2,3%. Правда, Немецкий федеральный банк (бундесбанк) предупредил, что к концу года темпы инфляции могут временно увеличиться примерно до 4%, так что в среднем по итогам года, согласно прогнозу, получатся 2,6%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает оптимальной для здорового развития экономики годовую инфляцию в 2%. В России целевым показателем являются 4%.

ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне стремится к годовой инфляции в 2 процента

По мнению министра финансов ФРГ и кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца (Olaf Scholz), "инфляция не составит для нас слишком большой проблемы". В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал инфляцию, наряду с рынком труда, одной из двух наиболее актуальных проблем страны.

В Германии инфляцию разгоняют главным образом цены на топливо для автотранспорта и отопления. В июне они выросли в годовом исчислении на 9,4%, при этом дизельное горючие подорожало на 25,1%, бензин АИ-95 - на 23%, а легкий топочный мазут - даже на 42,5%. Электроэнергия не подорожала. Без учета цен на энергоносители инфляция составила бы всего 1,6% и оказалась бы даже ниже желаемой.

В ФРГ сильно подорожало горючее

Так что в ФРГ ключевая причина роста цен связана с глобальным явлением - значительным удорожанием энергоносителей. Оно вызвано неожиданно быстрым и мощным восстановлением мировой экономики после самой острой фазы пандемии COVID-19 и усиливается как эффектом низкой базы (весной прошлого года котировки нефти в какой-то момент даже упали ниже нуля), так и искусственным ограничением добычи нефти из-за сделки ОПЕК+ - картельного сговора государств ОПЕК c Россией, Казахстаном, Азербайджаном и рядом других стран-экспортеров ключевого энергоносителя.

Германия, июнь 2021. Цены на бензоколонках по сравнению с прошлым годом значительно выросли

К этому следует добавить и специфическую немецкую причину. С 1 января 2021 года фирмы, снабжающие транспорт горючим, а здания - топливом для обогрева, обязаны, как это делают уже на протяжении полутора десятилетий промышленные предприятия, приобретать сертификаты на выбросы CO2. Их стоимость они перекладывают на конечных потребителей, из-за чего литр бензина подорожал примерно на 0,07 евро (для сравнения: в данный момент литр АИ-95 стоит в среднем 1,60 евро).

Цель этого нового экологического налога - стимулировать более экономное расходование топлива и побуждать владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания переходить на электромобили, покупку которых государство поддерживает крупными суммами, а владельцев индивидуальных домов - заменять устаревшие отопительные системы на более экологичные, что тоже субсидируется.

У среднего класса Германии "хорошо наполнены кошельки"

В результате в Германии инфляцию, по идее, острее всех должны бы чувствовать сейчас представители среднего класса, обладающие, как правило, автомобилями, а зачастую и домами. Ведь у менее обеспеченных слоев населения основной статьей расходов обычно являются продукты питания, а они-то как раз дорожают в ФРГ темпами "ниже средних", подчеркивает Destatis: в июне годовой рост составил 1,2%.

При этом, правда, растительные масла подорожали на 10,4% (сказался высокий глобальный спрос), зато свежий и замороженный картофель подешевел на 7,5% (результат хорошего местного урожая), а свежие овощи - на 2,3% (следствие роста предложения из стран ЕС).

Берлин, июль 2021. После полутора лет ограничений жители столицы ФРГ вновь наслаждаются жизнью

Однако оптимизм немецкого среднего класса из-за усиления инфляции, похоже, не уменьшился. Во всяком случае, июльский индекс потребительских настроений, подсчитанный агентством маркетинговых исследований GfK, вырос до самой высокой отметки с лета прошлого года, а оценка будущего финансового положения достигла максимума с февраля 2020 года, иными словами - вернулась на уровень до пандемии.

Эксперт GfK по потребительскому рынку Рольф Бюркль (Rolf Bürkl) указывает на то, что после полутора лет строгих противоэпидемических мер с сильно ограниченными возможностями для туризма, частично закрытыми предприятиями торговли и общественного питания у жителей Германии "хорошо наполнены кошельки": "Финансовые резервы у многих потребителей настолько велики, что и болевой порог оказывается при растущих ценах более высоким".

В России быстрее всего дорожают продукты питания

Особенность российской инфляции состоит в том, что ее разгоняют главным образом продукты питания. По данным Росстата, они подорожали в июне по сравнению с июнем 2020 года в среднем на 8,67%, тогда как автомобильный бензин вырос в цене на 6,05%. Если отвлечься от порой весьма сильных краткосрочных колебаний от месяца к месяцу и смотреть на динамику за год, то среди лидеров роста цен оказались сахарный песок (43,79%), подсолнечное масло (27,46%), куриные яйца (21,19%), охлажденные и мороженые куры (18,92%), мороженая рыба (14,24%), плодоовощная продукция (11,16%).

Похоже, что продовольственная инфляция в России останется высокой и во втором полугодии - или даже еще больше ускориться. Во всяком случае, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ 13 июля предупредил в газетном интервью, что к осени может подорожать "абсолютно все", имея в виду продукты питания.

"Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить", - отметил глава общественной организации, указывая, в частности, на макароны, хлеб, сахар, крупы. Петр Шелищ подчеркнул, что для замедления роста цен на продовольствие "нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом".

Экспортные пошлины и государственное регулирование цен

Однако в России активно пользовались в последние месяцы другими инструментами противодействия инфляции - ограничением экспорта с помощью квот и пошлин (пшеница, ячмень, кукуруза, семена подсолнечника) и заключением под эгидой правительства договоренностей между производителями и торговыми сетям о замораживании цен (сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, яйца).

Сахар стал в России символом продовольственной инфляции и государственного регулирования цен

В Германии к подобным формам государственного регулирования цен не прибегают. Правда, весной этого года зазвучали призывы ввести экспортные квоты на древесину, которая резко подорожала (как и в России) из-за всплеска цен на мировом рынке, вызванного, в частности, высоким спросом в Китае и США. Однако правительство ФРГ на такое нарушение рыночных принципов и правил ЕС не пошло. Вместо этого началась интенсивная дискуссия о путях увеличения лесозаготовки в стране.

Важнейшим макроэкономическим инструментом для сдерживания инфляции является денежно-кредитная политика центральных банков. Повышая ключевую ставку, ставку рефинансирования коммерческих банков, они ограничивают поступление денег в экономику.

ЕЦБ и Банк России: что делать с ключевой ставкой?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не собирается сворачивать свою политику сверхдешевых денег. Он полагает, что рост инфляции во всей еврозоне и, в частности, в Германии является временной реакцией на разбалансировку спроса и предложения на мировом рынке, произошедшую из-за пандемии коронавируса, и ожидает нормализации в следующем году. В любом случае ЕЦБ располагает при нынешней нулевой ставке большим простором для маневра.

Центральному банку России, в свою очередь, из-за всплеска инфляции и высоких инфляционных ожиданий в стране в этом году пришлось уже трижды ужесточать свою денежно-кредитную политику. 11 июня ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,5% до 5,5% годовых, а 15 июля констатировал, что в июне инфляция ускорилась в большинстве регионов России.

ЦБ РФ вынужден для борьбы с нарастающей инфляцией повышать ключевую ставку

"Повышение годовых темпов роста цен на продовольствие происходило в основном за счет овощей "борщевого набора". Здесь свою роль сыграли разовые факторы: запасы отечественной продукции были распроданы раньше обычного и, как следствие, выросла доля более дорого импорта", - говорится в сообщении банка. Так что на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ 23 июля ему, по всей видимости, придется для обуздания инфляции продолжить повышение ставки.

Это плохо для российской экономики, поскольку сделает любые кредиты для бизнеса и потребителей еще более дорогими, но это будет способствовать укреплению курса рубля, что удешевляет импорт и снижает импортируемую инфляцию.

В ФРГ курс евро влияет на темпы инфляции, особенно продовольственной, в меньшей степени, поскольку импортные продукты питания Германия приобретает главным образом в странах еврозоны. К тому же у единой европейской валюты в данный момент весьма высокий курс: один евро стоит примерно 1,18 долларов США.

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