Центробанк России вновь повысил ключевую ставку в борьбе с инфляцией

Центральный банк России (ЦБ) в пятницу, 11 июня, поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5 процента годовых. Это уже третье повышение показателя за три месяца. Темпы роста потребительских цен опережают прогноз, а экономики России и мира восстанавливаются быстрее ожиданий, объяснил регулятор. По его мнению, сочетание этих факторов может вызвать дальнейшую продолжительную инфляцию.

В мае годовая инфляция увеличилась с 5,5 до 6 процентов, достигнув максимального значения с октября 2016 года. Эксперты ЦБ ожидают, что при нынешней денежно-кредитной политике инфляция вернется к целевым показателям во втором полугодии 2022-го и будет составлять около 4 процентов.

Активность потребителей вышла на допандемийный уровень

Потребительская активность в целом вышла на уровень, зафиксированный до пандемии COVID-19, указали в фининституте. Банк особо выделил активное восстановление сектора услуг и рост спроса на рабочую силу "по широкому кругу отраслей".

Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 23 июля. Ставка "с большой вероятностью" вновь будет повышена, заявила глава банка Эльвира Набиуллина.

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