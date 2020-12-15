"Масляно-сахарная" заморозка цен в России: что будет через три месяца?

Цены на сахар и подсолнечное масло будут зафиксированы в России до конца марта 2021 года. Соответствующие соглашения между производителями и розничными сетями будут заключены до 20 декабря, сообщил в понедельник, 14 декабря, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. DW собрала мнения экспертов относительно действенности принятых мер.

Динамика цен на сахар и муку: драмы нет?

По данным Росстата за ноябрь 2020 года, стоимость сахара в годовом выражении увеличилась на 59%, подсолнечного масла - на 25%, пшеничной муки - на 13%. Особое внимание на подорожание этих продуктов обратил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. Выступая на совещании по экономическим вопросам, он подчеркнул, что базовые продукты питания резко выросли в цене, в то время как реальные располагаемые доходы населения упали на 4,3%. "Это же не шуточки!", - отметил он.

Президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на сахар и подсолнечное масло

Эксперты, однако, констатируют, что при ближайшем рассмотрении последствия роста цен на выделенные три товара не столь драматичны. "Что касается сахара, он занимает в потребительских расходах домохозяйств около 2%", - заявила DW директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Кроме того, если внимательно посмотреть на динамику цен на сахар, можно увидеть, что по отношению к началу прошлого года рост не так уж велик.

В январе 2019 года потребительские цены на сахар, по данным Росстата, в среднем составляли 46,6 рубля за килограмм. Далее в силу перепроизводства в 2019 году было сильное падение - к марту 2020-го цены снизились до 30,8 рубля. И только после снижения площади посевов и урожайности в текущем году цены пошли вверх, достигнув 52,4 рубля за килограмм в ноябре.

"Муки в рознице реализуется всего 10% от производимого объема", - продолжает Шагайда. Россияне, по ее словам, не так уж много пекут дома, и дефицита здесь не будет. Что касается непосредственно хлеба, рост его стоимости составил всего около 6%. "На фоне нервозности, связанной с затянувшимся падением доходов и пандемией любые новости даже о малейшем подорожании воспринимаются очень остро. Хотя в принципе, если разобраться по каждому продукту, волатильность цен была и в прошлом", - напоминает эксперт.

Принятые меры: потребитель все равно заплатит

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами глава Минэкономразвития озвучил предельные цены на сахар, подсолнечное масло и пшеницу, которые будут зафиксированы до 1 апреля. Цены производителей на сахарный песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле - до 46 рублей за килограмм.

Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр

Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр. Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС к концу февраля 2021 года.

Наталья Шагайда оценивает принятые меры спокойно. По ее словам, особого урона производителям нанесено не будет. Иного мнения придерживается управляющий партнер консалтинговой компании Retail4you Сергей Лищук. По его словам, нельзя исключать того, что теперь сахар будет терять в качестве: "Будут поднимать влажность. Либо сети будут давить на поставщиков и вынуждать их поставлять дешевый сахар, но взамен разрешать им поставлять другую продукцию по более высоким ценам. То есть потребитель все равно за это заплатит".

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), президент инвестиционной группы "Московские партнеры" и руководитель проекта BitKogan Евгений Коган не исключает и рисков возникновения дефицита отдельных товаров: "Как реагирует на ограничение внутренних цен нормальный производитель? Правильно - он будет увеличивать отгрузки на экспорт, ведь там маржинальность в этом случае вырастет. Как следствие - возникновение дефицита на внутреннем рынке".

Чем чревата игра с пошлинами

Добиваться от производителей удержания внутренних цен государству позволяют главным образом манипуляции с пошлинами. "Если рассматривать сахарный рынок, то он в России закрыт (импорта нет благодаря заградительной импортной пошлине), экспорт маленький, и можно не бояться, что сахар вывезут за рубеж", - говорит Наталья Шагайда. То есть способом давления на производителей сахара может быть снятие импортной пошлины.

Муки в рознице реализуется всего 10% от производимого в России объема, указывают эксперты

Ситуация с маслом и пшеницей обратная - на этих рынках Россия занимает лидирующие позиции. Так что, дабы продукция не утекала за границу, можно увеличить экспортные пошлины. По зерновым решение уже принято - как сообщил 14 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников, в правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн тонн. Также внесен проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро за тонну внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро за тонну, сверх квоты.

"Казалось бы, это позволит стабилизировать ситуацию с внутренними ценами. В действительности это может нанести весьма серьезный удар по бизнесу, что, в свою очередь негативно повлияет на всю экономику в целом", - предупреждает Коган. Бизнес, по его выражению, лишается возможности продавать продукцию по более высоким ценам, тем самым увеличивая финансовые показатели, как следствие - снизятся отчисления в бюджет. Кроме того, "бизнес лишается возможности расширять географию поставок и, соответственно, долю на мировом рынке". В результате Россия рискует потерять рынки сбыта, не исключает эксперт.

Весной придется принимать новые решения

По словам Евгения Когана, универсальных и простых решений в сложившейся ситуации нет: "Принятое решение можно рассматривать как временное. На три месяца любой бизнес может сжать зубы и сказать "ну, ладно". Но за три месяца ничего не изменится, и решение проблемы будет лишь отложено на время. Весной вопрос встанет с новой силой, и надо будет определяться - действовать жесткими административными мерами или тонкими рыночными, то есть применять механизмы тонкой настройки".

Сергей Лищук полагает, что государству не следовало бы применять метод заморозки цен, важнее сконцентрироваться на поддержке производства. "Надо не бояться повышать цены на продовольствие, но правительство боится социальных протестов", - полагает он. Особенно актуальным вопрос стал, вероятно, под конец года и в преддверии ежегодной пресс-конференции главы государства, которая состоится 17 декабря.

"Надо бы радоваться тому, что в последнее время цены на сельхозпродукцию начали расти, потому что деньги пошли в производство, - добавляет Лищук. - Нужно делать более дешевым доступ к оборудованию, посевным площадям, помогать на старте". Эксперт обращает внимание на то, что в России невысокие средние урожаи. "Следовало бы поставить перед агрономами задачу - нарастить производство на тех же самых площадях. Из той же самой земли можно извлечь гораздо больше. Для этого нужен доступ к последним технологиям в аграрной технике, качественным семенам, и это должна быть комплексная государственная программа", - заключил Лищук.

Смотрите также: