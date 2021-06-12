 Годовая инфляция в Германии достигла максимума за 10 лет | Экономические новости из Германии | DW | 15.06.2021

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Экономика

Годовая инфляция в Германии достигла максимума за 10 лет

В мае годовая инфляция в ФРГ достигла 2,5 процента - пика с сентября 2011 года. Аренда жилья подорожала на 1,4 процента, продукты - на 2,2 процента, а моторное топливо выросло в цене на четверть.

Банкноты евро в кошельке

В мае годовая инфляция в Германии увеличилась до 2,5 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник, 15 июня. В последний раз показатель достигал такого значения в сентябре 2011 года. Темп инфляции в стране растет пятый месяц подряд. В марте он составлял 1,7 процента, в апреле увеличился до 2 процентов.

Столь значительный темп связан с динамикой восстановления мировой экономики в условиях пандемии и обрушения цен на нефть в первые месяцы распространения COVID-19. Кроме того, с начала 2021 года в Германии действует налог в 25 евро на тонну выбросов углекислого газа.

Рост цен на съемное жилье и продукты

Аренда жилья в Германии за год подорожала на 1,4 процента, а продукты питания - на 1,5 процента. В сфере услуг годовая инфляция составила 2,2 процента. В то же время используемое на транспорте топливо выросло в цене на 27,5 процента, а топливо, применяемое в отопительных устройствах, стало дороже на 35,4 процента.

В предстоящие месяцы годовая инфляция в ФРГ может вырасти до 4 процентов, допускает аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер (Stefan Schneider). В числе причин эксперт называет временное снижение налога на добавленную стоимость во втором полугодии 2020-го, ставшее одной из ключевых антикризисных мер правительства.

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    Деньги и немцы

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  • Пластелин

    Деньги и немцы

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    Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

  • Лягушка

    Деньги и немцы

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  • Тряпка

    Деньги и немцы

    Вовсе не тряпка

    Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

  • Великан

    Деньги и немцы

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    Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

  • Бумажник

    Деньги и немцы

    Fuffi и Hunni

    "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи.

    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


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