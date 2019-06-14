 Жилье в Германии: у пенсионеров - 60 квадратных метров на человека | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.02.2021

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Германия

Жилье в Германии: у пенсионеров - 60 квадратных метров на человека

В ФРГ больше всего жилплощади - у пожилых, меньше всего - у мигрантов. Каждый второй житель страны имеет в своем распоряжении не менее 41 кв. м. А каков средний размер квартир?

Бабушка с внучкой в элегантной квартире

Пандемия коронавируса с длительными локдаунами, закрытыми школами и работой в удаленном режиме показала, насколько важно иметь дома достаточно места для всех членов семьи. Институт немецкой экономики в Кёльне (IW) решил выяснить, какой жилплощадью располагает сегодня население Германии. Соответствующую статистику собрал и проанализировал эксперт института по жилищной политике и рынку недвижимости ФРГ Пекка Загнер (Pekka Sagner).

В своем исследовании он пришел к выводу, что средний размер жилой площади на человека в Германии вырос за последние тридцать лет на треть, так что медиана составляет сегодня 41 кв. м. Иными словами, одна половина жителей страны имеет в своем распоряжении больше квадратных метров, другая - меньше.

Мигранты в ФРГ имеют в среднем 30 кв. м. жилплощади на человека

Наибольшей жилплощадью на человека обладают в сегодняшней ФРГ пенсионеры: на каждого приходятся в среднем 60 кв. м. В значительной мере это связано с неуклонным ростом числа домашних хозяйств, состоящих из одного человека. Их доля выросла в объединенной Германии с 1990 года по 2018 год с 34% до 42%. В таких хозяйствах нередко проживают в одиночку пожилые люди.

К тому же в условиях старения общества и высокой продолжительности жизни растущее число квартир или индивидуальных домов занимают пожилые пары. Пекка Загнер подсчитал, что сегодня уже в трех из четырех немецких домашних хозяйств живут максимум два человека. Это, естественно, ведет к тому, что на каждого приходится сравнительно большая жилплощадь.

Мусульманская семья в Германии на прогулке

Мусульманские семьи в Германии, как правило, многодетные

Из подсчетов немецкого ученого следует, что на домашние хозяйства с тремя и более жильцами приходится лишь малая часть жилищного фонда Германии. Часто в таких домашних хозяйствах проживают мигранты, приехавшие в ФРГ на заработки или как беженцы, и пустившие корни. В их семьях нередко проживают под одной крышей даже не два, а три поколения, что сокращает количество квадратных метров на каждого.

Согласно исследованию института IW, на жителей Германии с миграционными корнями приходятся в среднем 30 кв. м. жилплощади, тогда как у коренных немцев этот показатель составляет 45 кв. м. на человека.

Средний размер квартиры в Германии - 100 квадратных метров

Пекка Загнер также проанализировал, какой площадью располагают как собственники, так и арендаторы жилья, ведь их в Германии очень много: одна из специфических черт немецкого рынка недвижимости состоит в том, что более половины населения живет в съемных квартирах и домах. Подсчеты показали, что владельцы недвижимости имеют в своем распоряжении в среднем 48 кв. м. на человека, а наниматели - 35 кв. м.

Новые жилые дома в Мюнхене

Новые жилые дома в Мюнхене

Соответственно, у первых общая площадь квартир составляет 125 кв. м., у вторых - 75 кв. м. В результате получается, что среднестатистический размер жилья в сегодняшней Германии - это 100 кв. м.

Автор исследования сравнил также, какой жилплощадью располагают жители Германии в зависимости от своего уровня образования. Выяснилось, что разница не столь велика. У выпускников вузов общая площадь квартир составляет в среднем 105 кв. м., у людей без высшего образования - 92 кв. м. Если же пересчитать жилплощадь на человека, подчеркивает в своем исследовании Пекка Загнер, то разница окажется вообще минимальной.

Эти данные свидетельствуют о том, что в Германии хорошо обученный средний технический персонал и квалифицированные рабочие зачастую могут позволить себе жилье примерно тех же размеров, что и обладатели высшего образования.

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    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


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