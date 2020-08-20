 Как немцы сдают квартиры во время пандемии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.02.2021

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Культура и стиль жизни

Как немцы сдают квартиры во время пандемии

Почти две трети жителей Германии живут не в собственных квартирах и домах, а снимают жилье: так здесь принято. Как это происходит во время пандемии, и стало ли легче снять квартиру?

Объявления о сдаче квартир

У владелицы однокомнатной квартиры в Кельне Бригитте Шредер (Brigitte Schröder) два месяца назад выехали из этой квартиры жильцы. Полтора месяца ей понадобился на то, чтобы отремонтировать ее и снова предложить для аренды. “Ремонт во время локдауна стал для меня большим испытанием, - рассказывает она в интервью DW. - Магазины строительных материалов закрыты, хотя можно заказывать материалы по интернету и забирать в определенное время. Не так просто купить то, что надо, если товар нельзя самому увидеть и, что называется, взять в руки. К тому же приходится ждать, пока заказ будет выполнен. Все это усложняло ремонт. То, что мы с мужем могли бы сделать в течение одной-двух недель, заняло намного больше месяца”.

Бумажка важнее человека?

И вот теперь квартира ждет новых съемщиков. Бригитте Шредер позволила мне присутствовать во время осмотра ее квартиры потенциальными арендаторами. Если раньше порой уже у подъездов домов со свободными квартирами стояли очереди желающих осмотреть их, то сегодня все происходит по четкому графику. Каждый приходит в строго оговоренное время и, разумеется, в маске, соблюдая при общении дистанцию в полтора-два метра.

Для Бригитты такое знакомство с потенциальными арендаторами очень непривычно. “Я вижу только глаза людей и слышу их голоса, мы общаемся на расстоянии, поэтому гораздо более важную роль играют не личные впечатления, а документы, которые человек принес с собой. Общение очень формально, что усложняет выбор”, - подчеркивает владелица квартиры.

Осмотр квартиры: в маске и со смартфоном

Осмотр квартиры: в маске и со смартфоном

На объявление о сдаче однокомнатной квартиры в интернете за первые два часа уже откликнулись около двухсот желающих. Бригитте тут же сняла объявление. После заочного знакомства с резюме (люди писали, где работают или учатся, какие у них доходы и т. п.) хозяйка отобрала двадцать претендентов.

“Я в четвертый раз сдаю свою квартиру, но впервые столкнулась с трудностями выбора потенциального арендатора. Обычно на квартиру в 25 квадратных метров претендуют студенты, а в этот раз было много людей далеко не студенческого возраста. Порой у меня наворачивались на глазах слезы, когда я читала, почему люди ищут новое жилье”, - подчеркивает моя собеседница.

Кто претендует на однокомнатную квартиру

С некоторыми из резюме на условиях анонимности Бригитте позволила ознакомиться и мне. На квартиру в 25 квадратных метров согласна молодая женщина с семилетней дочерью, вынужденная расстаться с мужем, который во время пандемии остался без работы и вымещает свою агрессию на жене. Женщина в своем обращении к Бригитте пишет даже о том, что ей уже приходилось вызывать полицию из-за домашнего насилия. 

Есть и совершенно другие претенденты. Так, например, квартиру хочет снять 35-летний мужчина с собакой породы сибирский хаски. “Я не могу себе представить, как можно в одной комнате жить с такой большой собакой”, - пожимает плечами Бригитте.

По ее словам, среди тех, кто ищет квартиры, довольно много получателей социальных пособий, а среди студентов немало тех, кто открыто пишет о том, что во время пандемии коронавируса они лишились подработки и обязательства по оплате аренды квартиры полностью берут на себя их родители. В этих условиях, признается Бригитте, ей очень непросто выбрать людей, которым она готова сдать квартиру.

“Я посмотрел уже около десяти квартир, но эта меня очень устраивает больше всего, потому что до университета я могу дойти пешком. Но желающих ее снять, очень много, повезет ли мне - сказать сложно”, - признался мне после осмотра квартиры студент Кельнского университета Патрик.

Выбор пал на надежного плательщика

В этот день квартиру Бригитте посмотрело двадцать человек с интервалом в пятнадцать минут. “Я лично познакомилась со всеми, кого пригласила и теперь буду думать, с кем подписать договор. У меня уже есть фавориты, но я должна обсудить свое решение с мужем”, - говорит на прощание Бригитте Шредер и добавляет: “Мне важно, чтобы не было перебоев с квартплатой, потому что я сама выплачиваю на эту квартиру ипотечный кредит в банке”.

Через день я позвонил Бригитте и узнал о том, что она выбрала 25-летнюю медсестру из Боснии и Герцеговины, которая полгода назад приехала в Германию и работает с ковидными пациентами в одной из клиник Кельна. Она уже долго ищет квартиру и пока живет у родственников. “Я раньше всегда сдавала свою квартиру студентам, но на сей раз мой выбор пал на медсестру. У нее постоянный доход и она выполняет очень важную и даже опасную работу. Ей необходимо отдельное жилье, и для меня она более надежный арендатор, чем студенты, которые сейчас не могут подработать, скажем, в кафе и вынуждены рассчитывать на поддержку родителей”, - объясняет Бригитте. Она говорит, что ей было совсем непросто отказывать людям, очень нуждающимся в ее квартире, но пришлось это сделать из-за страха самой оказаться в долгах перед банком.

“Я не пью, не курю и не имею домашних животных”

В ответ на подобные формулировки в резюме тех, кто ищет жилье, маклер Маркус Клаусен (Marcus Claussen) из Висбадена лишь скептически улыбается. “Люди, которые это утверждают, у меня лично не вызывают особого доверия”, - признается он. Его опыт работы с клиентами показывает, что главную роль при отборе кандидатов играют для хозяев другие факторы: искренность кандидатов и их платежеспособность. Во время пандеми решающими здесь становятся справки о доходах потенциальных арендаторов.

Маркус Клаусен

Маркус Клаусен

“Я не могу сказать, что во время пандемии работы у маклеров стало меньше, но она в любом случае стала сложней, чем раньше. Если продажа и покупка недвижимости по сравнению с прошлыми годами упала примерно на двадцать процентов, то на аренде жилья коронавирус не сказался: люди и во время пандемии активно ищут съемные квартиры. Я бы даже сказал, что таких людей стало больше, чем раньше”, - утверждает маклер Маркус Клаусен. 

Из-за того, что во время локдауна встречаться с претендентами на аренду жилья стало сложнее, важную роль играет то, как люди формулируют свои потребности письменно и какие документы прикладывают к своим резюме. Теперь гораздо менее важную роль играет, например, факт наличия у людей домашних животных, а утверждения о своем спокойном и покладистом характере и чистоплотности мало убеждают тех, кто сдает квартиры.

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    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


 

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