Конфликт вокруг импорта украинского зерна. ЕС ищет выход

После временного запрета на импорт украинского зерна и продовольствия тремя странами ЕС - Венгрией, Польшей и Словакией - Брюссель пытается разрешить конфликт. В чем его причины?

Три страны ЕС - Польша, Венгрия и Словакия - вводят временный запрет на импорт зерна, масличных культур и другой сельхозпродукции из Украины. Первым об этом 15 апреля сообщил глава польской правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский. Он обосновал меру, затрагивающую импорт украинского молока, яиц, мяса, меда - всего 18 наименований продукции - необходимостью защиты сельхозсектора Польши, которому угрожает кризис из-за наплыва более дешевых украинских продуктов.

"Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти - защищать интересы своих граждан", - подчеркнул Качиньский, добавив, что Варшава уже ведет переговоры с Киевом для решения вопроса.

Кто последовал примеру Польши

Венгрия вслед за Польшей также временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет обеих стран, предположительно, будет действовать до 30 июня. Однако в Будапеште выразили готовность, если ЕС не предпримет шаги по защите венгерских фермеров, продлить его в отношении украинского зерна и после 30 июня. Власти Венгрии ожидают, что до этого срока Брюссель пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства.

Протесты болгарских фермеров против дешевого зерна из Украины, 29 марта 2023 года Фото: Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images

17 апреля вслед за Польшей и Венгрией о введении запрета на импорт зерна и некоторых сельхозпродуктов из Украины объявила Словакия. Министерство сельского хозяйства Словакии заявило, что исчерпало все юридические возможности для регулирования импорта из Украины при сохранении "коридоров солидарности" со страной, обороняющейся от российского вторжения.

Как отмечается в заявлении министерства, большие объемы продовольствия из Украины дестабилизируют рынки в ЕС, а словацкие фермеры не могут конкурировать с импортом дешевого украинского зерна. Присоединиться к объявленным мерам могут и другие страны ЕС, в частности, Болгария, о чем уже сообщило ее правительство.

Какова реакция Еврокомиссии

Заявление Ярослава Качиньского о временном запрете Польшей импорта зерна, масличных культур, молочной продукции и мяса из Украины с пояснением "мы должны исправить ошибки" оказалось неожиданным для Еврокомиссии.

Ярослав Качиньский Фото: Hubert Mathis/ZUMA/dpa/picture alliance

Сначала в минувшие выходные представители Еврокомиссии лишь сухо отреагировали на эти слова. В понедельник, 17 апреля, они попытались объяснить ситуацию и последствия такого решения Варшавы. "Важно напомнить о том, что торговая политика находится исключительно в компетенции ЕС. Это означает, что все решения могут приниматься только на европейском уровне. Поэтому невозможно принимать подобные меры в одностороннем порядке", - указала представитель ЕС по вопросам торговли Мириам Гарсиа.

Поскольку на внутреннем рынке Евросоюза для перемещения товаров 27 стран-членов не существует границ и таможенных сборов, украинское зерно внутри ЕС может свободно продаваться, даже если Польша и Венгрия введут запрет на его импорт. Чтобы запрет на ввоз был действенным, его должны поддержать все государства, входящие в ЕС.

"Здесь мы имеем дело с войной"

Как напомнила Мириам Гарсиа, между Евросоюзом и Украиной существует соглашение о свободной торговле, которому должны следовать как Польша и Венгрия, так и все другие страны-члены ЕС. Согласно этой договоренности, таможенные пошлины на ввоз украинских товаров в и через ЕС с момента российского вторжения в Украину сняты. Это сделано для того, чтобы предоставить Киеву возможность экспортировать пшеницу и другие товары не только через черноморские порты, которые находятся под ударом России.

Эрик Мамер Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Юристы Еврокомиссии в данный момент изучают официально названные причины, которыми Польша и Венгрия мотивировали введение запрета на импорт украинских товаров. Если правовой основы для принятия односторонних мер не было, Еврокомиссия теоретически может начать процесс в отношении Польши и Венгрии за нарушение законодательства ЕС. "Мы в контакте со всеми сторонами, в том числе с украинской", - заверила Мириам Гарсиа.

"Здесь мы имеем дело с войной, - добавляет Эрик Мамер, пресс-секретарь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Фермеры и население в Украине очевидно будут страдать от таких мер, (принятых тремя странами ЕС. - Ред.) ЕС и его страны-члены сделали все возможное, чтобы помочь Украине. Это не наша цель - еще больше усилить нагрузку на население ЕС. Поэтому речь не идет о санкциях, а о том, чтобы найти решение, которое базируется на европейском праве и должно учитывать интересы как украинцев, так и ЕС".

Какое решение может предложить ЕС

Многие политики из восточноевропейских государств-членов ЕС хотели бы видеть в качестве решения возобновление действия отмененных таможенных пошлин на импортируемые украинские товары. Еврокомиссия предлагает совершенно противоположные меры - освободить Украину, подвергающуюся российской агрессии, от уплаты таможенных пошлин еще на год.

Акция протеста польских фермеров против дешевой украинской аграрной продукции, 3 апреля 2023 года Фото: Marcin Bielecki/PAP/picture alliance

ВВП Украины с момента начала полномасштабного вторжения России сократился на треть. Экспорт для Киева жизненно важен. Поскольку вывоз зерна и других товаров по Черному морю полностью зависит от России, альтернативные сухопутные маршруты срочно необходимы.

Между тем пять стран ЕС - Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария - месяц назад письменно обратились в Еврокомиссию с просьбой помочь их фермерам и производителям продовольствия, которые страдают от дешевого импорта из Украины. В конце марта ЕС предоставил им пакет помощи на 56 млн евро, чтобы убытки фермеров были компенсированы.

Болгария, например, уже получила 16 млн евро от ЕС в качестве такой компенсации. Сейчас София требует от Брюсселя еще 50 млн. Еврокомиссия работает над вторым пакетом помощи, размер которого пока неизвестен, сообщила в этой связи Мириам Гарсиа.

Почему ряд стран ЕС недовольны импортом из Украины

Освобождение импорта из Украины от таможенных пошлин одобрили все страны-члены ЕС, как и так называемые "коридоры солидарности" для беспошлинной торговли всеми товарами из и для Украины. Так почему украинское продовольствие сейчас стало причиной конфликта?

Президент Украины Владимир Зеленский на "зерновом" саммите, 27 ноября 2022 года Фото: Ukrainian Presidency via ABACA/picture alliance

Экспорт Киевом зерна, который является причиной раздражения, прежде всего Польши, вообще-то предназначен для третьих стран. Но часто оно остается в соседних с Украиной государствах и продается там, потому что существуют логистические проблемы с дальнейшей его транспортировкой. Польские власти даже создали специальную комиссию, которая должна расследовать возможные случаи обмана при импорте и транспортировке зерна из Украины.

Новый польский министр сельского хозяйства Роберт Телус в начале апреля договорился со своим украинским коллегой Николаем Сольским о транзите через территорию Польши десятков тысяч тонн украинских зерновых в месяц. Теперь это соглашение может оказаться недействительным. Министры должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию. В Брюсселе на этой неделе чиновники и эксперты также должны провести консультации по поводу того, как урегулировать возникший конфликт.

Между тем этот кризис не стал ни для кого сюрпризом. Еще в декабре 2022 года политики правящей в Польше национально-консервативной партии ЗиС требовали импортировать меньше дешевой аграрной продукции из Украины. Польские фермеры уже несколько месяцев протестуют против такого импорта. Осенью в Польше пройдут парламентские выборы. Как пишут местные СМИ, нынешние заявления ЗиС могут быть предвыборным маневром.

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