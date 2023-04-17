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Украинское зерноФото: dpa/Ukrinform/picture alliance
ПолитикаСловакия

Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины

Ольга Лебедева
18 мин. назад

Власти в Братиславе заявили, что исчерпали все возможности для регулирования импорта из Украины при сохранении "коридоров солидарности". Ранее аналогичные запреты ввели Польша и Венгрия.

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Словакия временно прекратит импорт зерна и некоторых других продуктов из Украины. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил представитель правительства в Братиславе. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что в тот же день состоится заседание рабочей группы по данной теме, о результатах сообщат позже.

Министерство сельского хозяйства Словакии заявило, что исчерпало все юридические возможности для регулирования украинского импорта при сохранении "коридоров солидарности" со страной, обороняющейся от российского вторжения. Как отмечается в заявлении, большие объемы продовольствия из Украины дестабилизируют рынки в ЕС, а словацкие фермеры не могут конкурировать с импортом дешевого украинского зерна.

Между тем в Будапеште выразили готовность продлить запрет на экспорт украинского зерна после 30 июня. Данное решение будет принято, если ЕС не предпримет шаги по защите венгерских фермеров, заявил государственный секретарь министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш.

Запреты Польши и Венгрии раскритиковали в ЕС

Ранее аналогичные шаги предприняли власти Польши и Венгрии. Глава польской правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский 15 апреля сообщил о запрете на ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции в связи с необходимостью защиты польского сельскохозяйственного сектора, которому угрожает кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции. "Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти - защищать интересы своих граждан", - заявил Качиньский, добавив, что Варшава уже ведет переговоры с Киевом для урегулирования вопроса. Под запрет попали 18 наименований сельхозтоваров, в том числе молоко, яйца, овощи, мясо, продукты пчеловодства.

Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет обеих стран, предположительно, будет действовать до 30 июня. Будапешт, в частности, ожидает, что до этого срока ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства.

В Брюсселе раскритиковали данные меры. Торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС и, следовательно, односторонние действия стран - его членов неприемлемы, заявил представитель Еврокомиссии. "В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", - добавил он.

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