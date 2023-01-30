В восточной части ЕС жалуются на дешевое зерно из Украины

Чтобы насытить мировой рынок ЕС облегчил транспортировку зерна из Украины. Но оказалось, что часть этого зерна оседает в восточноевропейских странах ЕС, что создает проблемы для местных фермеров.

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Дешевое зерно из Украины доставляет все больше проблем фермерам из восточноевропейских стран Евросоюза. Это вызвано тем, что из-за облегчения торговли с Украиной на фоне войны России против этой страны значительная часть вывозимых из Украины кормов и продовольствия стала оседать в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, что создает проблемы для местных фермеров, следует из обнародованного в понедельник, 30 января, совместного доклада этих шести стран ЕС.

"В настоящее время появляется все больше признаков того, что этот прирост, если его не ограничить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе", - отмечается в документе. Министры сельского хозяйства стран Евросоюза 30 января обсудят в Брюсселе создавшуюся ситуацию в аграрном секторе и возможные решения проблемы.

Особенно проблематичная ситуация создалась в зерновом секторе шести восточноевропейских стран ЕС. К примеру, только импорт кукурузы из Украины в эти страны увеличился за период с января по ноябрь прошлого года с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн.

Коридоры солидарности

Евросоюз, чтобы избежать дефицита зерна на мировом рынке из-за прекращения экспорта из Украины на фоне российской агрессии, создал так называемые коридоры солидарности, облегчив тем самым транспортировку и пограничный контроль для украинской сельхозпродукции. Однако выяснилось, что значительная часть украинского зерна попадает не на мировой рынок, а оседает в восточноевропейских странах ЕС в качестве корма для скота, где благодаря дешевизне вытесняет с рынков продукцию местных фермеров.

Представитель министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ в интервью агентству dpa подчеркнул важность контроля за коридорами солидарности ЕС "с тем, чтобы украинское зерно поступало туда, где эти коридоры заканчиваются - в порты Евросоюза для дальнейшей транспортировки в страны назначения".

Компенсации для восточноевропейских фермеров

В своем совместном докладе шесть восточноевропейских стран ЕС выражают готовность и впредь оказывать поддержку аграрному сектору в Украине в том случае, если это не будет иметь негативных последствий для их собственных рынков. Они также считают, что пострадавшим местным фермерам следует выплатить компенсации.

До вторжения России доля зерна, экспортируемого на мировые рынки Россией и Украиной, составляла, по оценкам Еврокомиссии, около 34 процентов.