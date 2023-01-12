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Главы МИД Франции и ФРГ Колонна и Бербок (в центре) на продовольственном складе ООН в Эфиопии
Главы МИД Франции и ФРГ Колонна и Бербок (в центре) на продовольственном складе ООН в ЭфиопииФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Бербок обвинила Путина в использовании зерна как оружия

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Российская агрессия против Украины усилила продовольственный кризис во всем мире, заявила глава Анналена Бербок. Она обвинила Путина в использовании продовольствия в качестве оружия.

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Германия и Франция пообещали Эфиопии дальнейшую помощь в борьбе с продовольственным кризисом, усилившимся на фоне российской вооруженной агрессии против Украины. "Российский президент Владимир Путин использует зерно, продовольствие в качестве оружия. Это осложняет и без того драматическую ситуацию с продовольствием во всем мире, поэтому важно, чтобы мы реагировали на жестокую российскую агрессивную войну не только помощью Украине, но и значительным расширением нашей гуманитарной помощи, нашей продовольственной помощи во всем мире ", - сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе посещения базы Всемирной продовольственной программы ООН в городе Адана в четверг, 12 января.

В Эфиопии в настоящее время свирепствует сильная засуха. Эта страна сильно зависит от поставок зерна и удобрений из Украины и России. По оценкам ООН, в Эфиопии надоедают около 22 млн человек. В этой связи Бербок отметила, что доступ к продовольствию - это одно из прав человека. "Оно не может подвергаться военному нападению в качестве цели в Украине. Гуманитарные грузы в зонах конфликта тоже не должны становиться целью ни в Эфиопии, ни вообще нигде в мире", - указала министр.

Бербок подчеркнула важность поставок зерна из Украины

Германия увеличила поддержку Всемирной продовольственной программы ООН на 1,7 млрд евро. Глава МИД Франции Катрин Колонна, сопровождавшая Бербок, подчеркнула, что "люди, которые в Эфиопии страдают от засухи, не виноваты в том, что происходит в Украине", поэтому "помочь им - это наш гуманитарный долг".

Анналена Бербобк назвала примечательным то, что Украина, которая подверглась нападению, сама жертвует зерно Эфиопии, способствуя тем самым тому, чтобы "люди в Эфиопии тоже не становились жертвами российской агрессивной войны". В конце декабря из Украины в Джибути было доставлено 25 тысяч тонн пшеницы, которая теперь будет распределена среди нуждающихся.

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