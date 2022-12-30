Почему Украина хочет укреплять связи со странами Африки

Украина намерена расширить свое дипломатическое присутствие в Африке - на континенте, где у России значительные инвестиции и влияние. DW - о том, как в Африке смотрят на планы Киева.

Президент Владимир Зеленский объявил, что новые украинские посольства на африканском континенте будут открыты в первом квартале 2023 года. "Мы перезапускаем отношения с десятками африканских стран, в следующем году мы должны укрепить их. Уже определены десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке", - сообщил Зеленский 23 декабря.

А в октябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил несколько африканских стран, стремясь активизировать дипломатические отношения. Правда, ему пришлось приостановить поездку после того, как Россия одновременно нанесла серию массированных ракетных ударов по украинским городам. С самого начала российского вторжения Украина пытается заручиться в Африке поддержкой, поскольку влияние РФ на континенте в последние годы продолжало набирать обороты.

Начиная с Ганы

Хотя президент Зеленский не упомянул названия стран, в которых будут открыты новые посольства, спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх рассказал новостному агентству zn.ua, что первоначально акцент будет сделан на государства, расположенные вдали от африканского оплота России - региона Сахель (включает 12 стран с 300 млн жителей. - Ред.). "Сейчас мы концентрируемся на странах Африки к югу от Сахары, которыми никто в Украине не занимался и где у России сейчас сильные позиции", - пояснил Субх.

Дмитрий Кулеба Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Кроме того, после визита главы МИД Кулебы в Гану Субх поведал, что "принято решение о начале работы посольства Украины в этой стране, оно откроется в ближайшие месяцы". Другие страны пока не названы, однако спецпредставитель также сказал, что во время предстоящего второго африканского турне министра Кулебы в первом квартале 2023 года он посетит Нигерию, Эфиопию, Танзанию и Кению. Субх добавил, что Украина также работает над назначением послов во все африканские страны, где у нее нет глав диппредставительств.

Реалистичны ли временные рамки?

Олег Белоколос, бывший украинский дипломат и эксперт по внешней политике, отметил в интервью DW, что усиление присутствия Украины в Африке давно назрело. "Мы понимаем важность континента, мы знаем, что у нас есть некоторый потенциал для расширения нашего сотрудничества с африканскими странами", - подчеркнул он.

И признал, что у него, однако, все еще есть некоторые опасения по поводу того, как скоро новые диппредставительства могут начать работу: "Я поддерживаю (открытие посольств Украины в Африке. - Ред.), но не знаю, хватит ли у нас ресурсов в свете войны с Россией. И не знаю, как быстро это будет происходить".

Углубление экономических связей

Согласно заявлению президента Зеленского, Киев не только заинтересован в открытии новых посольств в Африке, но и рассматривает возможность расширения торговли со странами континента в некоторых сферах. "Мы также разработали концепцию Торгового дома "Украина - Африка" с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран континента", - сказал президент. И отметил при этом, что Украине необходимо "добиться присутствия" в 30 африканских странах.

Владимир Зеленский Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

В связи с этим Максим Субх уточнил, что в Киеве сейчас работают над тем, "чтобы интерес украинского бизнеса к Африке был системным, а не спорадическим". По его словам, значительно возрос интерес аграрных компаний и пищевой промышленности Украины "к выходу на рынки стран Африки к югу от Сахары".

Олег Белоколос согласен с тем, что у Украины широкое поле для сотрудничества с африканскими государствами - от сельского хозяйства в целом до некоторых видов продуктов питания. Однако отставной дипломат подчеркивает, что усиление сочувствия Украине со стороны стран Африки перед лицом российского вторжения "еще больше облегчило бы такое социально-экономическое сотрудничество".

(Не)единый фронт

Бони Яо Гебе, старший научный сотрудник Центра международных отношений и дипломатии Университета Ганы, тем временем считает, что африканские страны, возможно, меняют свои подходы в области сотрудничества с западными государствами. Вместо того, чтобы вести переговоры индивидуально, страны Африки должны, по мнению Гебе, скорее заключать такие сделки как единый блок, чтобы максимизировать свои выгоды.

Украинское зерно загружают в один из кораблей в порту Николаева Фото: Vincent Mundy/REUTERS

"Когда дело доходит до переговоров, Африка может говорить одним голосом. Это то, чего не хватает на континенте", - констатировал аналитик из Ганы в беседе с DW. По его словам, Африка добьется лучших результатов, если будет вести переговоры, выдвигая свои условия сообща - через Африканский союз.

На этом фоне Гебе ставит под сомнение выбор Киевом времени для последних шагов по углублению связей с Африкой: "Почему Украина сейчас заинтересована в открытии этих посольств? Это то, что она обдумывала, или же эти действия связаны с нынешней политической напряженностью (с войной в Украине. - Ред.)?". По мнению Гебе, Киев должен объяснить свои мотивы, чтобы убедить наблюдателей в том, что его намерения расширить присутствие в Африке были тщательно подготовлены, особенно с учетом того, что осуждение в Африке войны России с Украиной далеко не является единодушным.

Украина утаивает свои истинные мотивы?

Между тем украинские дипломаты, такие как Максим Субх, полагают, что углубление связей Киева с африканским континентом на самом деле может привести к усилению давления на Россию, в особенности на уровне ООН. "Наша задача - работать с такими странами (в Африке. - Ред.), потому что в ООН каждый голос имеет значение", - поделился Субх с DW.

Обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Украине, май 2022 года Фото: Spencer Platt/Getty Images

Гебе, со своей стороны, считает, что стремление Украины добиться большего осуждения России не должно быть главной целью Киева. По его оценке, мобилизация поддержки для обеспечения скорейшего окончания войны была бы лучшим подходом.

"Предметом первоочередной заинтересованности должно быть то, чтобы эта война закончилась, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни. Мы хотим, чтобы все вернулось на круги своя. (Война. - Ред.) не должна быть причиной, по которой Украина хочет открыть посольства в Африке", - убежден Бони Яо Гебе.

Соревнуясь с Россией за симпатии Африки

Как бы то ни было, перед Украиной стоит сложная задача: Россия имеет более 40 посольств на африканском континенте и вкладывает значительные средства в некоторые страны, особенно в регионе Сахель. Между тем поставки зерна из Украины в государства пострадавшего от засухи Африканского рога (Джибути, Сомали, Эфиопия и Эритрея) продолжают зависеть от поддержки России и сотрудничества с ней.

Сфера влияния РФ делает трудным для некоторых африканским стран прямое осуждение роли Москвы в нынешней войне в Украине. По словам экс-дипломата Олега Белоколоса, доминирующее присутствие России в Африке станет действительно серьезным вызовом, с которым Украине придется столкнуться. Киев, добавил Белоколос, хотел бы решить вопрос, как он выразился, российской дезинформации в Африке, чтобы помочь жителям континента научиться принимать во внимание позицию Украины в этой войне.

Но Гебе из Центра международных отношений и дипломатии Университета Ганы указывает на то, что стремление Киева заручиться поддержкой Африки в условиях продолжающейся войны может быть "внутренне противоречивым, если не непривлекательным". "Многие африканские страны имеют торговые отношения с Украиной - так же, как и с Россией. Поэтому я не думаю, что мотивирующим фактором должно быть то, что Украина хотела бы, чтобы государства Африки поддерживали ее в коридорах ООН", - говорит Гебе.

Он исходит из того, что вместо этого Африка должна играть более важную роль в нормализации отношений между Киевом и Москвой: "Я не думаю, что открытию посольств благоприятствует нынешний конфликт России с Украиной. Остаются сомнения в искренности Украины в этом конкретном рискованном начинании".

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