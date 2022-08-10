 РФ передала Мали несколько боевых самолетов и вертолетов | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2022

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Россия

РФ передала Мали несколько боевых самолетов и вертолетов

Североафриканская страна получила от Москвы несколько истребителей типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA С-29.

Российский боевой вертолет Ми-8 (фото из архива)

Российский боевой вертолет Ми-8

Мали получила от России несколько истребителей типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA С-29, пишет российское государственное информагентство РИА "Новости". В свою очередь, французское агентство AFP сообщает о передаче пяти самолетов и одного вертолета. Во вторник, 9 августа, боевая техника была передана временному президенту Мали Ассими Гоите в ходе церемонии с участием посла РФ в Мали Игоря Громыко в международном аэропорту столицы страны Бамако.

Министр обороны Мали Садио Камара, также присутствовавший на церемонии, назвал партнерство с Россией взаимовыгодным. В марте Москва уже передавала Мали несколько боевых вертолетов и другие виды вооружения.

ЧВК Вагнера в Мали

После военного переворота в Мали, совершенного в мае 2021 года, в этой крайне нестабильной западноафриканской стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и пользующаяся услугами ЧВК Вагнера, бойцов которой в стране называют "военными консультантами".

В то же время работа миротворческой многоаспектной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) осложняется рядом обстоятельств, связанных с  напряженностью в отношениях между Мали и ее международными партнерами и активизацией в стране экстремистских группировок.

В настоящее время германский бундесвер задействует в этой миссии более 1000 своих солдат. В свою очередь Франция после требования хунты объявила в феврале о полном выводе из Мали своих миротворцев.

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