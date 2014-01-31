Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали

Решение долгое время висело в воздухе. Затем, после переговоров министра иностранных дел Германии в Мали, правительство и парламент Германии в конце мая приняли решение продлить участие бундесвера в составе проводимой ООН миссии "голубых касок" MINUSMA. До мая 2023 года в западноафриканском государстве может быть размещено больше немецких солдат, чем раньше.

Продолжение международной миротворческой миссии одобрила и ООН: вечером 29 июня в Нью-Йорке Совет Безопасности продлил миссию MINUSMA еще на год. Тринадцать из 15 членов самого влиятельного органа ООН проголосовали "за" - Китай и Россия воздержались.

Больше немецких солдат, меньше французских вертолетов

Решение Германии, в свою очередь, связано с выполнением определенных условий: если положение немецких солдат станет слишком опасным из-за отсутствия воздушного прикрытия, Берлин намерен вывести войска. Оставленная лазейка вызывает вопрос: чего может добиться миссия, если французская антитеррористическая операция "Бархан" завершит объявленный вывод войск к осени и оставит наземные войска без прикрытия с воздуха? MINUSMA считается самой опасной миссией ООН: в Мали часты случаи нападения джихадистов на гражданское население, силы государственной безопасности и сотрудников международных миссий.

Франция постепенно уходит из Мали

По мнению Ульфа Лессинга (Ulf Laessing), руководителя региональной программы по Сахелю Фонда Конрада Аденауэра в Мали, MINUSMA сейчас ослаблена, поскольку перешла к обороне: за атакующие действия отвечали французы своими боевыми вертолетами, рассказал Лессинг в интервью DW. Заменить их нелегко: "Страны, у которых есть вертолеты и которые могли бы отправить их в Мали, сейчас заняты обеспечением безопасности восточного фланга НАТО в Европе".

Миссия будет "менее активной"

В результате MINUSMA будет менее активна за пределами основных баз, сказал он. Также потому, что российские наемники активно действуют на севере Мали: по сообщениям,военное правительство Ассими Гоита уже некоторое время сотрудничает с российской ЧВК Вагнера."Там, на севере, Мали ввела ограничения на передвижение самолетов ООН", - напоминает Лессинг. Мали, страдающее от экстремистского насилия и экстремальной бедности, уже девять лет получает военную поддержку от миротворческой миссии ООН.

Глава военного правительства Мали Ассими Гоита

Несмотря на неясную ситуацию, правительство Германии повысило численность немецких солдат в Мали с 1100 до 1400 человек. Они частично заменят французских военных в медицинской службе, а также помогут защитить военный аэродром в Гао.

MINUSMA способствует стабилизации в стране

По словам Лессинга, самая большая неопределенность для бундесвера заключается в том, кто будет управлять аэродромом Гао в будущем. По его словам, он был построен французами, и они до сих пор обеспечивали, чтобы солдаты ООН могли прилетать туда в любое время для эвакуации раненых и проведения разведки перед лицом террористической угрозы. "Если российское присутствие там расширится, то существует угроза введения дополнительных ограничений для ООН со стороны малийского правительства".

Россия расширяет свое присутствие в Мали

Но MINUSMA все же способствует стабилизации ситуации на севере Мали, хотя бы своим присутствием и патрулированием, говорит Лессинг. Например, наличие "голубых касок" ООН в том или ином регионе позволяет возобновить работу судам. "Судьи выносят решения, и это позволяет работникам сферы развития заниматься там проектами. Это важная задача помимо борьбы с террором: дать людям перспективу, чтобы молодые люди не попадали в руки джихадистов".

Опасность цепной реакции

По словам Анны Шмаудер, сотрудника голландского института Клингендейл в Гааге, Германия сейчас занимает ведущее место: "После продления мандата бундесвер предоставил самый большой контингент западных войск в Мали", - говорит Шмаудер в интервью DW. Другие страны, такие как Швеция и Великобритания, зависят от присутствия немецких войск. Если бы Германия вышла из миссии, можно было бы опасаться цепной реакции среди других западных стран.

Шмаудерс трезво оценивает сегодняшнюю деятельность миссии ООН: По ее словам, в стране продолжается война, и нет никакого прогресса в разоружении джихадистов. "Части страны все больше переходят под контроль исламистов", - говорит Шмаудер в интервью DW. Силы временного правительства и его российские партнеры все чаще нападают на гражданское население.

"Популистское правительство перекладывает ответственность за катастрофическую ситуацию в стране на внешних партнеров, проводя антизападный и антифранцузский курс", - говорит Шмаудер. Германия, с другой стороны, до сих пор считавшая себя только частью головоломки в качестве многостороннего актера, теперь выходит на первый план: поскольку Европейская учебная миссия (EUTM) в Мали также подходит к концу.

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