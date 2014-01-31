 Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 01.07.2022

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Мир

Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали

После продления миссии в Мали Совбезом ООН Германия представляет наибольшее число военных для MINUSMA. Для безопасности "голубых касок" не хватает воздушного прикрытия, которое обеспечивала Франция.

Защита военного аэродрома в Гао теперь также задача бундесвера

Защита военного аэродрома в Гао теперь также задача бундесвера

Решение долгое время висело в воздухе. Затем, после переговоров министра иностранных дел Германии в Мали, правительство и парламент Германии в конце мая приняли решение продлить участие бундесвера в составе проводимой ООН миссии "голубых касок" MINUSMA. До мая 2023 года в западноафриканском государстве может быть размещено больше немецких солдат, чем раньше.

Продолжение международной миротворческой миссии одобрила и ООН: вечером 29 июня в Нью-Йорке Совет Безопасности продлил миссию MINUSMA еще на  год. Тринадцать из 15 членов самого влиятельного органа ООН проголосовали "за" - Китай и Россия воздержались.

Больше немецких солдат, меньше французских вертолетов

Решение Германии, в свою очередь, связано с выполнением определенных условий: если положение немецких солдат станет слишком опасным из-за отсутствия воздушного прикрытия, Берлин намерен вывести войска. Оставленная лазейка вызывает вопрос: чего может добиться миссия, если французская антитеррористическая операция "Бархан" завершит объявленный вывод войск к осени и оставит наземные войска без прикрытия с воздуха? MINUSMA считается самой опасной миссией ООН: в Мали часты случаи нападения джихадистов на гражданское население, силы государственной безопасности и сотрудников международных миссий.

Франция постепенно уходит из Мали

Франция постепенно уходит из Мали

По мнению Ульфа Лессинга (Ulf Laessing), руководителя региональной программы по Сахелю Фонда Конрада Аденауэра в Мали, MINUSMA сейчас ослаблена, поскольку перешла к обороне: за атакующие действия отвечали французы своими боевыми вертолетами, рассказал Лессинг в интервью DW. Заменить их нелегко: "Страны, у которых есть вертолеты и которые могли бы отправить их в Мали, сейчас заняты обеспечением безопасности восточного фланга НАТО в Европе".

Миссия будет "менее активной"

В результате MINUSMA будет менее активна за пределами основных баз, сказал он. Также потому, что российские наемники активно действуют на севере Мали: по сообщениям,военное правительство Ассими Гоита уже некоторое время сотрудничает с  российской ЧВК Вагнера."Там, на севере, Мали ввела ограничения на передвижение самолетов ООН", - напоминает Лессинг. Мали, страдающее от экстремистского насилия и экстремальной бедности, уже девять лет получает военную поддержку от миротворческой миссии ООН.

Глава военного правительства Мали Ассими Гоита

Глава военного правительства Мали Ассими Гоита

Несмотря на неясную ситуацию, правительство Германии повысило численность немецких солдат в Мали с 1100 до 1400 человек. Они частично заменят французских военных в медицинской службе, а также помогут защитить военный аэродром в Гао.

MINUSMA способствует стабилизации в стране

По словам Лессинга, самая большая неопределенность для бундесвера заключается в том, кто будет управлять аэродромом Гао в будущем. По его словам, он был построен французами, и они до сих пор обеспечивали, чтобы солдаты ООН могли прилетать туда в любое время для эвакуации раненых и проведения разведки перед лицом террористической угрозы. "Если российское присутствие там расширится, то существует угроза введения дополнительных ограничений для ООН со стороны малийского правительства".

Россия расширяет свое присутствие в Мали

Россия расширяет свое присутствие в Мали

Но MINUSMA все же способствует стабилизации ситуации на севере Мали, хотя бы своим присутствием и патрулированием, говорит Лессинг. Например, наличие "голубых касок" ООН в том или ином регионе позволяет возобновить работу судам. "Судьи выносят решения, и это позволяет работникам сферы развития заниматься там проектами. Это важная задача помимо борьбы с террором: дать людям перспективу, чтобы молодые люди не попадали в руки джихадистов".

Опасность цепной реакции

По словам Анны Шмаудер, сотрудника голландского института Клингендейл в Гааге, Германия сейчас занимает ведущее место: "После продления мандата бундесвер предоставил самый большой контингент западных войск в Мали", - говорит Шмаудер в интервью DW. Другие страны, такие как Швеция и Великобритания, зависят от присутствия немецких войск. Если бы Германия вышла из миссии, можно было бы опасаться цепной реакции среди других западных стран.

Шмаудерс трезво оценивает сегодняшнюю деятельность миссии ООН: По ее словам, в стране продолжается война, и нет никакого прогресса в разоружении джихадистов. "Части страны все больше переходят под контроль исламистов", - говорит Шмаудер в интервью DW. Силы временного правительства и его российские партнеры все чаще нападают на гражданское население.

"Популистское правительство перекладывает ответственность за катастрофическую ситуацию в стране на внешних партнеров, проводя антизападный и антифранцузский курс", - говорит Шмаудер. Германия, с другой стороны, до сих пор считавшая себя только частью головоломки в качестве многостороннего актера, теперь выходит на первый план: поскольку Европейская учебная миссия (EUTM) в Мали также подходит к концу.

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    Автор: Андрей Гурков


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