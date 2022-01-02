 Временные военные власти Мали хотят перенести выборы в стране на пять лет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2022

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Мир

Временные военные власти Мали хотят перенести выборы в стране на пять лет

Президентские и парламентские выборы в Мали, намеченные на февраль 2022 года, предлагается провести не ранее, чем через пять лет.

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп

Временное правительство Мали, сформированное после военного переворота в августе 2020 года, обратилось в субботу, 1 января, к своим западноафриканским соседям с предложением отложить переход к демократии в стране на пять лет. Ранее власти  Мали  взяли на себя перед Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) обязательство провести президентские и парламентские выборы в феврале 2022 года - через 18 месяцев после свержения президента Ибрагима Бубакара Кейта мятежниками во главе с полковником Ассими Гоитой, которого объявили "президентом переходного периода". Однако прогресса на пути к свободным выборам с тех пор было достигнуто мало. Временное правительство Мали оправдывает это организационными просчетами и нападениями исламистских экстремистов.

Переход к демократии откладывается?

Политики и представители разных слоев общества - члены Национальной учредительной ассамблеи (НУА), собравшиеся для общенациональных консультаций с целью возврата к гражданской форме правления и разработки графика проведения демократических выборов в Мали, заявили в четверг, что выборы должны быть отложены на срок от шести месяцев до пяти лет. А в субботу, после переговоров с председателем ECOWAS, президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо, министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп объявил о том, что теперь он предложил верхний предел этого периода.

Добиться комментария по данному поводу от официального представителя ECOWAS журналистам не удалось: в настоящее время организации приходится вести борьбу с военными путчистами, устраивающими мятежи в регионе.

Сейчас в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) задействовано 1050 военнослужащих германского бундесвера. Еще 350 немецких солдат участвуют в Учебной миссии  Европейского Союза  в Мали. Совместно с малийскими вооруженными силами, ВС Германии, Франции, а также миротворцы ООН ведут борьбу на территории Мали против повстанцев, связанных с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида". В последние годы в результате совершенных террористами нападений погибли тысячи мирных жителей, а миллионы людей вынуждены были бежать из страны.

Запад опасается привлечения в Мали боевиков ЧВК Вагнера

В ночь на 25 декабря на официальной странице временного правительства Мали в Facebook было опубликовано заявление о том, что в стране предполагается размещение "подразделений частной военной компании". Страны Запада восприняли это как информацию о привлечении в Мали наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и резко осудили размещение их на малийской территории, обосновывая свою позицию тем, что  ЧВК Вагнера  способна лишь ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека и воспрепятствовать попыткам международного сообщества обеспечить защиту мирных жителей и поддержку малийских вооруженных сил. В ответ на эти опасения власти Мали утверждают, что в стране находятся только "российские инструкторы", задача которых - усиление возможностей сил национальной обороны.

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    Автор: Андрей Гурков


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