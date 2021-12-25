 Власти Мали отрицают присутствие в стране боевиков ЧВК Вагнера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2021

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Мир

Власти Мали отрицают присутствие в стране боевиков ЧВК Вагнера

Правительство Мали потребовало предоставить доказательства присутствия в стране российских наемников. Ранее 16 западных держав осудили размещение в этой африканской стране бойцов ЧВК Вагнера.

Портной на небольшом рынке в столице Мали Бамако изготавливает российский флаг, 3 ноября 2021 года

Портной на небольшом рынке в столице Мали Бамако изготавливает российский флаг, 3 ноября 2021 года

Правительство Мали назвало необоснованными утверждения о присутствии в стране наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и потребовало предоставить "доказательства из независимых источников". Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице правительства Мали в Facebook в ночь на субботу, 25 декабря.

Непосредственно ЧВК Вагнера в документе не упоминается, но говорится о "предполагаемом размещении подразделений частной военной компании". Власти Мали настаивают, что в стране находятся только "российские инструкторы", задача которых - усиление возможностей сил национальной обороны.

В заявлении утверждается также, что Мали "участвует лишь в межгосударственном партнерстве с Российской Федерацией, своим историческим партнером".

Страны Запада осудили Мали за размещение российских наемников

Сразу несколько стран Запада 23 декабря резко раскритиковали размещение бойцов ЧВК Вагнера в Мали. "Мы решительно осуждаем размещение группировок наемников на малийской территории. Их присутствие способно лишь ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека … и воспрепятствовать попыткам международного сообщества обеспечить защиту мирных жителей и поддержку малийских вооруженных сил", - говорится в совместном заявлении Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Авторам заявления известно, что российские власти обеспечивают материальную поддержку размещению группы Вагнера в Мали, отмечается в документе. Германия и 15 других западных держав призывают Москву "перейти к ответственной и конструктивной деятельности" в регионе.

Кремль поначалу отрицал присутствие наемников из РФ в западноафриканской республике. Однако в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.

Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера

В середине декабря Европейский Союз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера, а также восьми физических лиц и трех компаний, связанных с ней. Штрафные меры означают замораживание активов попавших под санкции лиц на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы фигурантам списка. Кроме того, занесенным в него физическим лицам запрещено въезжать в страны Евросоюза.

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    Автор: Андрей Гурков


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