 Европарламент счел ЧВК Вагнера ″агентом″ российского государства | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2021

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Европа

Европарламент счел ЧВК Вагнера "агентом" российского государства

Евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую нарушения прав человека частными военными компаниями. Основное внимание они уделили "группе Вагнера" и "ее связям с российским государством".

На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге (фото из архива)

На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге (фото из архива)

Европарламент резко осудил "чудовищные преступления" частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 25 ноября, на пленарном заседании в Страсбурге. За документ, посвященный нарушениям прав человека со стороны ЧВК, в особенности "группой Вагнера", проголосовали 585 евродепутатов, 40 - высказались против, еще 43 - воздержались, сообщает корреспондент DW. 

Европарламент о преступлениях ЧВК Вагнера 

В резолюции депутаты выразили "глубочайшую обеспокоенность" по поводу нарушений прав человека и международного гуманитарного права различными частными военными компаниями. При этом основное внимание в документе уделяется "ЧВК Вагнера и связанным с ней частным военным организациям". В нем говорится о свидетельствах пыток, внесудебных казней, сексуальном насилии, мародерстве и захвате полезных ископаемых в развивающихся странах.

В резолюции говорится, что впервые про ЧВК Вагнера стало известно в 2014 году из-за ее участия в аннексии Крыма и боях в Донбассе. В этой связи Европарламент высказался в поддержку "усилий властей Украины привлечь к ответственности членов группы Вагнера, действовавших в Крыму и Донбассе". Кроме этого, наемники действовали в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле, говорится в резолюции.

ЧВК Вагнера - "агент российского государства"

"Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несет ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами", - отмечается в резолюции. Как подчеркивается в ней, евродепутаты "выразили твердое убеждение", что ЧВК Вагнера следует рассматривать как "агента российского государства".

Европарламент обратился к властям РФ, призвав их позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса РФ, запрещающей вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.

Российские власти отрицают свою причастность к деятельности наемников.

В документе также говорится, что группа Вагнера - это "сеть" связанных между собой военизированных организаций и компаний. При этом, как отмечается, "название группа Вагнера постепенно выводят из употребления, чтобы избежать внимания общественности и дистанцировать ее от господина Пригожина и президента Путина" (имеется в виду предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" и связывают с ЧВК Вагнера. - Ред.). 

Европарламент предостерег страны Африки от работы с ЧВК Вагнера

В Европарламенте приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против "группы Вагнера". Резолюция также призвала страны-партнеры Евросоюза, в частности из Африканского союза, также ввести санкции против российских наемников.

Документ призывает "все государства, пользующиеся услугами группы Вагнера и связанных с ней организаций, прежде всего Центральноафриканскую Республику, разорвать все связи с группой и ее сотрудниками". А власти Мали евродепутаты попросили отказаться от идеи воспользоваться услугами ЧВК Вагнера . Для придания веса этим призывам, резолюция предложила Еврокомиссии "критически пересмотреть" поддержку государств и правительств, сотрудничающих с группой Вагнера.

Евродепутаты также попросили внешнеполитическую службу ЕС подготовить доклад о деятельности ЧВК Вагнера, который должен помочь привлечь ее сотрудников к ответственности за совершенные преступления "перед международными трибуналами".

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    Автор: Андрей Гурков


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