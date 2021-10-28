Центральноафриканская Республика (ЦАР)

Государство в Центральной Африке. Считается одной из самых бедных стран в мире.

Центральноафриканская Республика (Republique Centrafricaine, ЦАР) - страна в центре африканского континета, не имеющее выхода к морю. ЦАР граничит на северо-востоке с Суданом, на востоке - с Южным Суданом, на юге - с Демократической Республикой Конго, на юго-западе - с Республикой Конго, на западе - с Камеруном, на севере - с Чадом. Одна из самых малонаселенных стран Африки, считающаяся также одной из самых бедных стран мира. Столица ЦАР - крупнейший город страны Банги с населением около 900 тыс. человек