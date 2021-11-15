 Боррель заявил о консенсусе по подготовке санкций ЕС против ЧВК Вагнера | Новости из Германии о Европе | DW | 15.11.2021

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Европа

Боррель заявил о консенсусе по подготовке санкций ЕС против ЧВК Вагнера

Как сообщил Боррель, главы МИД стран ЕС "обсудили возможную причастность группы Вагнера" к событиям в Мали. По словам руководителя дипломатии ЕС, достигнут консенсус о необходимости введения санкций в отношении ЧВК.

Военные

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудил ситуацию вокруг возможного присутствия частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали и "ухудшение ситуации" в этой стране. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, участники встречи "обсудили возможную причастность группы Вагнера" к событиям в Мали. "Есть консенсус двигаться вперед, чтобы также ввести ограничительные меры в отношении этой группы", - добавил Боррель, отметив, что техническую подготовительную работу над санкциями еще предстоит закончить.

Решение может быть принято уже в декабре

Как указывает агентство "Интерфакс", процесс может быть завершен уже к следующей встрече Совета ЕС на уровне глав МИД в декабре.

"Мы согласились создать отдельные рамки для ограничительных мер в отношении Мали, - отметил также Жозеп Боррель. - Это позволит нам вводить санкции против тех, кто препятствует политическому процессу".

Глава МИД Франции: Под санкции подпадут и работающие с ЧВК компании

Ранее в тот же день французский министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также подтвердил журналистам, что на уровне глав МИД ЕС удалось достичь консенсуса по вопросу о ЧВК Вагнера. "Есть общее желание принять решение о правовой базе для санкций, которые будут наложены на группу Вагнера", - сказал глава французской дипломатии.

При этом Ле Дриан уточнил, что ограничительные меры будут также наложены на компании, работающие с ЧВК.

Как передает агентство Reuters, чтобы избежать длительной юридической процедуры, любые подобные меры, скорее всего, будут введены в рамках существующих санкционных правил ЕС. По словам дипломатов, потребуется некоторое время для сбора доказательств в отношении конкретных лиц, чтобы замораживание их активов и запрет на въезд в ЕС не были оспорены позднее в суде.

Возможная отправка ЧВК Вагнера в Мали

Впервые о возможной отправке ЧВК Вагнера в Мали сообщило 13 сентября агентство Reuters. По его сведениям, российские наемники должны были взять на себя обеспечение защиты руководства страны и обучение малийских вооруженных сил. Реагируя на эти сообщения, Франция и Германия пригрозили вывести свои вооруженные контингенты из западноафриканской страны, а министры обороны 13 стран - членов Европейской интервенционной инициативы назвали отправку ЧВК Вагнера в Мали "неприемлемой".

Российские наемники, напоминало Reuters, с одобрения Кремля участвовали в операциях в Украине, Ливии и Сирии. Эксперты ООН также указывали на причастность вагнеровцев к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

Кремль последовательно отрицает какую-либо связь с ЧВК Вагнера.

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    Автор: Андрей Гурков


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Невидимые бойцы ЧВК. Как поднять бюджетного бабла. Мир без последствий - "Заповедник", выпуск 51

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