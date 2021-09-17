Евросоюз может прервать отношения с властями Мали из-за ЧВК Вагнера

Известия о том, что власти Мали могут пригласить в страну частную военную компанию (ЧВК) Вагнера из России, вызывают большую обеспокоенность у Европейского Союза. Как сообщается в полученном в пятницу, 17 сентября, ответе представительства ЕС в Бамако на запрос DW, у европейских дипломатов имеется "множество документально подтвержденных примеров того, как группа Вагнера совершала злоупотребления в нарушение всех конвенций и принципов, в том числе в Центральноафриканской республике".

В представительстве указали, что если информация о приглашении ЧВК Вагнера в Мали подтвердится, то это будет иметь последствия для сотрудничества с переходным правительством африканской страны, "как уже указали министры обороны Франции и Германии". "ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международных стандартов, международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве ЕС в Мали.

Кремль возможную сделку пока не комментирует

13 сентября агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что хунта в Мали близка к заключению договора об отправке российских военных наемников для обучения малийских вооруженных сил и предоставления защиты ведущим представителям руководства Мали. Сумма контракта, по данным агентства, составит порядка 10,8 миллиона долларов ежемесячно.

Реагируя на эти сообщения, дипломатические и военные власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из западноафриканской страны в случае появления там российских наемников.

Кремль отрицает присутствие военных РФ в Мали и не комментирует возможную сделку. В то же время ряд российских СМИ опубликовали в последние недели сразу несколько статей о ситуации в Мали. Основной смысл текстов сводился к тому, что Франция потерпела фиаско, а малийцы ждут помощи от России. В медийном освещении темы участвовала и медиагруппа "Патриот", главой попечительского совета которого является российский бизнесмен Евгений Пригожин. Пригожина также связывают с ЧВК Вагнера, но он эту связь неоднократно отрицал.

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