В бундестаге призвали пересмотреть операцию бундесвера в Мали

Уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль (Eva Högl) призвала критически пересмотреть вопрос об операции бундесвера в Мали на фоне сообщений о том, что правящая военная хунта в этой стране планирует заключить контракт с российскими наемниками из ЧВК Вагнера. "После опыта с выводом войск из Афганистана, мы должны снова поговорить о смысле и цели миссии в Мали. Мы должны ответить на вопрос о том, является ли цель - обеспечить в этой стране стабильность - все еще реализуемой", - сказала она в интервью изданиям группы Funke, опубликованном в пятницу, 17 сентября.

По словам Хёгль, если в Мали начнут орудовать российские наемники, то "мы должны будем вместе с международными партнерами и в комитете бундестага по делам обороны поговорить о возможных последствиях". Социал-демократка отметила, что она всегда указывала на сложность миссии в Мали. Хёгль также напомнила, что ЧВК Вагнера печально известна своими операциями в Сирии и Центральноафриканской республике. Правительство Франции обвиняет бойцов ЧВК в грабежах и других преступлениях.

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) также призвал поставить вопрос о продолжении операции бундесвера в Мали в случае сотрудничества властей этой страны с ЧВК Вагнера. "Мандат бундесвера, действующий до мая 2022 года, связан с рядом условий. Если они не будут соблюдаться, то бундестаг нового созыва должен будет принять решение о целесообразности продления этой миссии", - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Операция бундесвера в Мали

Бундесвер направил в Мали около 1700 солдат для участия в двух международных стабилизационных миссиях. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) на фоне сообщений о запланированном сотрудничестве хунты Мали с ЧВК Вагнера 15 сентября написала в своем микроблоге в Twitter, что если эти сообщения подтвердятся, то под вопросом окажутся сами основы мандата бундесвера в Мали и тогда "вместе с бундестагом нужно будет подумать о выводах".

После этого эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) обвинил правительство ФРГ в провале политики в сфере безопасности. "После афганской катастрофы министр обороны единолично ставит под вопрос через твит миссию бундесвера в Мали. Это оскорбление бундестага", - подчеркнул он, отметив, что Крамп-Карренбауэр лишь задним числом захотела проинформировать парламент о подоплеке своих высказываний.

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