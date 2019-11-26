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Фото: picture-alliance/dpa/O. Lang
Мали
Государство в Западной Африке. Столица - Бамако. Численность населения - около 22 млн человек.
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Контекст
ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?
ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?
После сообщений о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе возникают вопросы о будущем ЧВК "Вагнер" в Африке.
Конфликты
25.08.2023
25 августа 2023 г.
"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке
"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке
Очередные дебаты в бундестаге на российскую тему были посвящены растущему влиянию Москвы на африканском континенте.
Политика
03.03.2023
3 марта 2023 г.
Российские военные в ЮАР: Кремль усиливает влияние в Африке
Российские военные в ЮАР: Кремль усиливает влияние в Африке
В ЮАР начинаются совместные учения с РФ. Как Москва расширяет контакты в Африке после начала войны в Украине - у DW.
Конфликты
17.02.2023
17 февраля 2023 г.
Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК
Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК
Миссия бундесвера может закончиться в Мали быстрее, чем ожидалось. Правящая там хунта делает ставку на наемников из РФ.
Конфликты
02.02.2022
2 февраля 2022 г.
В Мали убит лидер "Аль-Каиды" в Северной Африке
В Мали убит лидер "Аль-Каиды" в Северной Африке
Французские военные убили Абдельмалека Друкдаля и "несколько его ближайших соратников" в ходе операции на севере Мали.
Политика
06.06.2020
6 июня 2020 г.
В Мали погибли 13 французских военных
В Мали погибли 13 французских военных
Французские военнослужащие погибли при крушении военных вертолетов.
Политика
26.11.2019
26 ноября 2019 г.
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