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Фото: picture-alliance/dpa/O. Lang

Мали

Государство в Западной Африке. Столица - Бамако. Численность населения - около 22 млн человек.

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Контекст

Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

После сообщений о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе возникают вопросы о будущем ЧВК "Вагнер" в Африке.
Конфликты25 августа 2023 г.
Российский флаг в Мали

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Очередные дебаты в бундестаге на российскую тему были посвящены растущему влиянию Москвы на африканском континенте.
Политика3 марта 2023 г.
Российский фрегат "Адмирал Горшков" в порту Кейптауна накануне совместных военно-морских учений ЮАР, России и Китая

Российские военные в ЮАР: Кремль усиливает влияние в Африке

Российские военные в ЮАР: Кремль усиливает влияние в Африке

В ЮАР начинаются совместные учения с РФ. Как Москва расширяет контакты в Африке после начала войны в Украине - у DW.
Конфликты17 февраля 2023 г.
участник демонстрации в поддержку прихода российских военных в страну, которая прошла 14 января 2022 года

Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК

Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК

Миссия бундесвера может закончиться в Мали быстрее, чем ожидалось. Правящая там хунта делает ставку на наемников из РФ.
Конфликты2 февраля 2022 г.
Абдельмалек Друкдаль

В Мали убит лидер "Аль-Каиды" в Северной Африке

В Мали убит лидер "Аль-Каиды" в Северной Африке

Французские военные убили Абдельмалека Друкдаля и "несколько его ближайших соратников" в ходе операции на севере Мали.
Политика6 июня 2020 г.
Французские солдаты в Мали

В Мали погибли 13 французских военных

В Мали погибли 13 французских военных

Французские военнослужащие погибли при крушении военных вертолетов.
Политика26 ноября 2019 г.
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