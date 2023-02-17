Российские военные в ЮАР: Кремль усиливает влияние в Африке

У берегов ЮАР начинаются совместные учения с Россией и Китаем. Почему Южная Африка проводит маневры с РФ в канун годовщины военного вторжения в Украину и как Москва расширяет контакты со странами Африки - у DW.

Совместные учения военно-морских сил России, Китая и Южно-Африканской Республики начинаются в пятницу, 17 февраля. Маневры у берегов ЮАР продлятся до 27 февраля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военные учения на фоне годовщины вторжения российских войск в Украину не лучшим решением Йоханнесбурга.

Опрошенные DW эксперты тоже недоумевают. "То, что это происходит в годовщину войны в Украине, крайне странно", - говорит Паулине Бакс из брюссельского аналитического центра Международная кризисная группа (ICG). В чем причина такого решения южноафриканских властей и как Россия пытается обойти международную изоляцию сотрудничеством со странами Африки, - в обзоре DW.

ЮАР на стороне России и забыла про "моральный компас"?

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркивает, что его правительство не занимает ничью сторону в отношении войны России против Украины. Оппозиция видит это иначе и планирует провести протесты против маневров в ближайшие выходные в Дурбане и Кейптауне.

"Позиция Южной Африки - это попытка усидеть на двух стульях. И это неконституционная позиция, потому что в конституции очень четко сказано, что наша внешняя политика должна поддерживать права человека", - отмечает в беседе с DW Уильям Гумеде из фонда Democracy Works Foundation, базирующегося в Йоханнесбурге. Этот принцип сформулировал бывший президент ЮАР Нельсон Мандела.

Президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса Фото: SERGEI CHIRIKOV/AFP

Но теперь ЮАР потеряла "возможность быть моральным компасом, каким была прежде", констатирует профессор Университета Южной Африки (UNISA) в Претории Джо-Энси ван Вик. В то же время эксперт указывает, что южноафриканский парламент "недостаточно силен, чтобы призвать правительство к порядку".

Правящая партия "Африканский национальный конгресс" имеет давние связи с Москвой - еще со времен борьбы против апартеида. А нынешние власти ЮАР с Кремлем объединяет мнение, что существующий международный порядок не отражает реальность и что "должно быть более справедливое распределение власти", объясняет ван Вик. В связи с этим Южная Африка стремится укреплять отношения с партнерами по БРИКС Россией и Китаем, которые входят также в Совбез ООН - орган, в котором африканские страны хотят быть услышанными.

В то же время ЮАР, которая переживает не лучшие времена в экономике и рассчитывает на помощь Всемирного банка, на фоне заигрываний с Россией рискует получить меньше западных кредитов и инвестиций. "Я предвижу, что донорская помощь Южной Африке в конечном итоге станет меньше", - резюмирует профессор UNISA.

Мали: ЧВК "Вагнер", Лавров и миллионные льготы

Россия активно развивает отношения и с другими африканскими странами. Так, 8 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров впервые посетил с визитом Мали. С августа 2020 года в стране правит военная хунта, которая заявляла о планах провести всеобщие выборы и переход к гражданскому правлению в феврале 2022 года, но теперь отложила этот вопрос на пять лет.

На этом фоне отношения властей в Бамако и западных стран ухудшились, и хунтаразорвала военное сотрудничество с Францией и обратилась к услугам российской ЧВК "Вагнер" для борьбы с исламистскими террористами. В начале февраля эксперты ООН призвали расследовать деятельность "Группы Вагнера" в Мали, в том числе возможные массовые убийства мирного населения. Но малийские власти эти сообщения не волнуют.

Возможно, потому что Бамако получает из России не только военные услуги, но и материальную помощь. В ноябре 2022-го стало известно о поставке из РФ в Мали углеводородов, зерна, удобрений и топлива на сумму 100 млн долларов.

"Мы приветствуем шаги, предпринятые властями Российской Федерации для создания льготных условий для доступа нашей страны к товарам первой необходимости в особенно сложном глобальном экономическом контексте", - подчеркнул глава МИД Мали Абдулай Диоп.

Тогда же, в ноябре 2022-го, министр безопасности и гражданской обороны Мали Дауд Али Мохаммедин подписал в Москве соглашение о сотрудничестве с МВД России в правоохранительной сфере.

Марокко поставляет танки Украине, а Алжир покупает оружие из РФ

Совсем разные позиции у двух соседних североафриканских стран - Марокко и Алжира. В конце января в Украину прибыли модернизированные танки Т-72Б из Марокко, которое стало первым африканским государством, поставившим тяжелое вооружение Киеву. При этом, когда в марте 2022 года в Генассамблее ООН проходило голосование по резолюции с призывом к России немедленно вывести войска из Украины, Марокко в числе многих африканских стран воздержалось.

Элис Гоуэр из лондонского центра Azure Strategy назвала решение Марокко поставить танки Украине "ударом по попыткам России удержать африканский континент на своей стороне или, по крайней мере, сделать его нейтральным". "Длительная напряженность вокруг Западной Сахары с соседним Алжиром, одним из ближайших африканских союзников Москвы, несомненно, повлияла на расчеты Рабата по отправке танков Киеву. Тем самым Марокко рассчитывает получить рычаг для того, чтобы обратиться к западным державам за помощью в случае, если влияние Москвы в Алжире станет неудобным", - объяснила она в интервью DW.

Алжирские военные на совместных учениях с РФ Фото: Yuri Smityuk/TASS/IMAGO

Осенью прошлого года впервые на территории Алжира прошли учения при участии российских военных. Алжир - один из главных военных союзников России в Африке. По данным SIPRI, эта страна закупает больше всего российского оружия на континенте. Местная армия практически полностью экипирована военное техникой из РФ. По соглашению, подписанному в 2021 году, Алжир в ближайшие годы приобретет военное оборудование из России на сумму около 7 млрд долларов.

По мнению оборонного аналитика Мозеса Ханьиле из южноафриканского Стелленбосского университета, на фоне войны в Украине такая зависимость от российского оружия может обернуться против Алжира. Из-за собственных нужд Москва, возможно, не сможет выполнить оборонные заказы других стран, полагает эксперт.

"Кроме того, уже имеющееся оружие из России нужно обслуживать, чинить или заменять, если что-то пойдет не так, им нужны запчасти", - говорит Ханьиле. Но экспортный контроль ограничивает доступность запчастей, а санкции не позволяют производителям прилетать из России для оказания экспертной поддержки, рассуждает он. Отстранение России от участия в глобальных финансовых системах также затрудняет для африканских клиентов получение и оплату таких услуг из Москвы.

Россия создает имидж "защитника Африки", но не решает проблемы безопасности

После вторжения России в Украину министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил уже два турне по странам Африки. В ходе последнего, в конце января, он посетил ЮАР, Анголу, Эсватини и Эритрею. За полгода до этого, в июле 2022-го, Лавров побывал в Египте, Эфиопии, Уганде и Республике Конго.

Такое внимание объяснимо: по оценкам SIPRI, 18% всего экспорта российского оружия в 2016-2020 годах пришлось на Африку. С помощью оборонной продукции и услуг ЧВК "Вагнер", аффилированной с российского властями, Россия стремится закрепить за собой статус посредника в сфере безопасности на континенте, который "противостоит коллективному Западу" и имеет имидж "защитника Африки", отмечает профессор ВШЭ Ирина Филатова.

Но Россия не обеспечивает "комплексного решения проблем безопасности Африки", подчеркивает в беседе с DW Овигве Эгуэгу из консалтинговой компании Development Reimagined. "Что она делает, так это предоставляет доступ к относительно дешевому оружию и обучению войск. Практически никаких усилий по реформированию сектора безопасности или миротворчеству", - подытоживает эксперт.

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