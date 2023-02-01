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Кадр видеозаписи с дрона, на которой видно, как, предположительно, наемники ЧВК Вагнера закапывают тела на базе Госси на севере Мали
Кадр видеозаписи с дрона, на которой видно, как, предположительно, наемники ЧВК Вагнера закапывают тела на базе Госси на севере МалиФото: FRENCH ARMY/AFP
ПолитикаМали

Эксперты ООН - за расследование действий ЧВК "Вагнер" в Мали

Евгений Жуков
1 февраля 2023 г.

Эксперты ООН обеспокоены сообщениями, что в марте 2022 года наемники ЧВК "Вагнер" участвовали в убийстве нескольких сотен человек в центральной части Мали.

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Сотрудничающие с ООН эксперты по правам человека призвали провести независимое расследование деятельности российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и правительственных войск в Мали, в том числе возможные массовые убийства мирного населения. Эти силы заподозрены в нарушении прав человека и преступлениях против человечности, заявили во вторник, 31 января, в Женеве более десятка независимых специалистов, которые консультируют Совет ООН по правам человека.

В заявлении указано, что с 2021 года эксперты постоянно получают тревожные сообщения об ужасающих казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях и сексуальном насилии, незаконных задержаниях и принудительных исчезновениях. Эти и другие нарушения, как сообщается, совершают малийские вооруженные силы и их союзники в окрестностях Мопти и других районах.

"Нас особенно беспокоят вызывающие доверие сообщения о том, что на протяжении нескольких дней в начале марта 2022 года вооруженные силы Мали вместе, как предполагается, с членами "группы Вагнера" казнили несколько сотен человек в Муре - деревне, расположенной в центральной части Мали", - говорится в документе, распространенном от имени ряда независимых экспертов ООН. Все жертвы этих преступлений, как отмечается там, принадлежали к этническому меньшинству.

Авторы заявления подчеркивают, что их беспокойство вызывает практика перекладывания на так называемую "Группу Вагнера" традиционных военных функций в рамках различных военных операций, а также операций, которые представляют как контртеррористические.

По их словам, власти Мали не должны допускать участия частных военных структур в боевых действиях. Отмечая большие трудности, с которыми сталкиваются жертвы "группы Вагнера" при попытках добиться правосудия или остановить нарушения прав человека, включая сексуальное насилие и другие преступления, спецдокладчики ООН подчеркивают, что безнаказанности способствует атмосфера секретности, которой окружена деятельность "вагнеровцев" в Мали.

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