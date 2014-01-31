 Франция обвинила российских наемников в инсценировке зверств в Мали | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Франция обвинила российских наемников в инсценировке зверств в Мали

По данным французского генштаба, миссия "Бархан" в последние месяцы подвергается многочисленным "информационным атакам". В феврале Париж объявил о выводе войск из Мали.

Нашивка с логотипом французской операции Бархан в Мали (фото из архива)

Французская армия засняла на видео то, как российские наемники хоронят тела возле малийской военной базы, чтобы ложно обвинить силы Франции, покидающие территорию, в организации массовых захоронений, пишет агентство AFP в четверг, 21 апреля. На видео, снятом с помощью беспилотника и оказавшемся в распоряжении агентства, видны военные кавказской внешности, которые засыпают тела песком недалеко от базы Госси на севере Мали.

Снимки предполагаемой братской могилы до этого были размещены в Twitter-аккаунте человека по имени Диа Диарра, который называет себя "бывшим солдатом" и "малийским патриотом". Он сопроводил их комментарием: "Это то, что оставили французы, когда покидали базу в Госси… Мы не можем об этом молчать!".

"Создано ЧВК Вагнера"

Генеральный штаб Франции назвал опубликованную в Twitter видеозапись "информационной атакой" и сообщил, что профиль Диа Диарра "скорее всего, является фальшивым аккаунтом", созданным российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

"Этот маневр с целью дискредитации миссии "Бархан" выглядит скоординированным. Он отражает многочисленные информационные атаки, которым подвергались французские солдаты на протяжении нескольких месяцев", - сообщил штаб.

Франция выводит войска из Мали

В феврале Франция решила завершить до конца июня операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран. Причиной такого решения стала напряженность в отношениях между французскиими властями и военной хунтой, находящейся у власти в Мали. В рамках вывода войск из африканской страны Франция 19 апреля официально передала контроль над базой Госси малийской армии.

Помимо антитеррористических операций, в Мали проходят миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и инструкторская миссия European Union Training Mission (EUTM). Их сроки истекают в конце мая. В обеих участвуют среди прочих и служащие бундесвера.

Смотрите также:

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Автопортрет художника с сыном

    Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Без клише

    Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Что нас объединяет

    Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Дома в Соуэто

    Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Гиены и люди

    Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    На такси с обезьяной

    Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Следы колониализма

    Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Киноиндустрия в Нигерии

    Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    В фокусе - индивидуальность

    Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    После геноцида

    В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".

    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


Смотреть видео 02:42

Операция в Мали подняла рейтинг популярности Олланда

Аудио- и видеофайлы по теме

Миссии бундесвера в Африке: за и против (31.01.14)  

Франция отправляет сухопутные войска в Мали  

Реклама

Самые читаемые

Министры финансов покинули встречу G20 в знак протеста против России  

Экс-глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока - 2"  

Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"  