Россию обвиняют в геноциде в Украине: что говорят юристы

Слово "геноцид" по отношению к действиям российских войск в войне против Украины за последние недели неоднократно звучало из уст как украинских политиков, так и представителей других стран в контексте вероятных военных преступлений. Комментируя массовые убийства гражданских в Буче во время оккупации города под Киевом армией РФ, президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Это будет признано миром как геноцид. Мы знаем о тысячах убитых и замученных людей, с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети. Думаю, что это и есть геноцид". Несколькими днями позже в интервью CNN с такой оценкой украинского лидера согласился президент Польши Анджей Дуда, отметив: "Цель этого вторжения - уничтожить украинскую нацию".

Заявления, доказательства и юридические заключения

Между тем эксперты отмечают, что сейчас важно фиксировать факты и свидетельства преступлений, чтобы иметь весомые судебные доказательства. Ведь с юридической точки зрения, "это гораздо более сложный процесс, чтобы назвать что-то геноцидом", говорит в интервью DW директор правозащитной организации "Amnesty International Украина" Оксана Покальчук. "Сейчас нам нужно больше работать над этим, собирать данные, чтобы соответствующие международные экспертные органы могли это признать. Чтобы мы не только эмоционально сегодня об этом заявили, но будущие поколения об этом знали", - говорит она.

Разрушенные жилые дома в Мариуполе

Пока в Украине собирают доказательства для будущих судов, в экспертной среде уже появились первые юридические оценки действий российской армии в отдельных регионах, направленных против гражданского населения Украины. Немецкий юрист (Otto Luchterhandt), специализирующийся на праве в странах Восточной Европы, и перед выходом на пенсию возглавлявший одну из кафедр Университета Гамбурга, собрал примеры действий российских военных в Мариуполе и пришел к выводу, что они подходят под определение геноцида, в данном случае - против населения приазовского города как части украинского народа.

"Существует два правовых документа, которые определяют уголовную ответственность за геноцид и запрещают его на международном уровне", - объясняет эксперт в беседе с DW.

Отто Люхтерхандт

Это Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, а также Римский устав Международного уголовного суда 1998 года. Согласно конвенции, геноцидом являются действия, совершенные "с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую". "При этом под защиту конвенции попадает не только Украина в целом, но и части этой национальной группы, каковой является община почти полумиллионного города Мариуполь", - говорит Люхтерхандт.

Юрист о доказательствах геноцида в Мариуполе

Речь идет о защите от убийства, нанесения тяжелых физических и психических повреждений, или от умышленного создания жизненных условий, которые "частично или в полной мере" могут способствовать физическому уничтожению. "Этот объективный состав преступления, очевидно, присутствует, и он ежедневно подтверждается... Особенно с начала марта, когда войска России и пророссийских сепаратистов оцепили город", - уточняет эксперт.

Доказательствами геноцида, по словам Люхтерхандта, кроме постоянных бомбардировок жилых районов и гражданской инфраструктуры Мариуполя, включая больницы и театр или бассейн, где скрывались мирные жители, служит и то, что население вот уже много недель отрезано от поставок пищи, воды. "А также мобильной связи, которая сегодня является стандартом, то есть люди отрезаны от коммуникации с внешним миром", - добавляет эксперт.

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер

По словам Люхтерхандта, "из этих объективных фактов можно сделать вывод о субъективном намерении российских войск или президента Путина уничтожить, стереть город и его население с лица земли". То есть население систематически уничтожается, ведутся плановые действия, а не какие-то выборочные бомбардировки, объясняет правовед. По предварительным оценкам местных властей, за месяц блокады города погибли тысячи человек.

Экс-министр юстиции Германии Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) также обращает внимание на "целенаправленное истязание голодом" более 100 тысяч человек, которые, по разным оценкам, до сих пор остаются в Мариуполе. Это все российские военные делают, "зная, что люди могут умереть, или даже сознательно стремясь к их смерти". "Это все выглядит так, что с частью населения Украины не просто плохо обращаются, но и что этих людей уничтожают", - говорит она.

AI: Свидетельства военных преступлений есть

Вместе со своим однопартийцем из либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Лойтхойзер-Шнарренбергер недавно подала заявление в Федеральную прокуратуру Германии с целью расследования вероятных военных преступлений, а также преступлений против человечности со стороны российских войск в Украине. В заявлении перечислен ряд эпизодов в войне, в том числе массовые убийства гражданских в Буче, фотодоказательства которых облетели и шокировали весь мир.

Трупы погибших людей в Буче

У большинства международных экспертов не возникает никаких сомнений в том, что события во время оккупации пригородов Киева имеют признаки военных преступлений, которые совершили именно российские военные. "Команда наших экспертов на месте смогла верифицировать информацию о том, что российские военные в пригородах Киева неоднократно расстреливали мирных граждан в их домах или на улицах, - говорит в интервью DW немецкая правозащитница из Amnesty International Жанин Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek). Эти ужасающие показания свидетельствуют о систематичности, с которой российская армия совершает военные преступления в Украине".

Жанин Ульманнзик

В Буче и других пригородах Киева, освобожденных от российских войск, с телами убитых мирных жителей работают судмедэксперты, выясняя обстоятельства гибели и масштабы бойни. Однако термин "геноцид" пока в предварительных экспертных выводах об убийствах в Буче или других предполагаемых преступлениях российских военных против гражданского населения не фигурирует. Нет его и в заявлении по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, поданном в Федеральную прокуратуру Германии.

Отвечая на вопрос DW "почему?", соинициатор заявления Лойтхойзер-Шнарренбергер отметила, что было обращено внимание на различные места и случаи, например, нападения на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру, среди которых роддом в Мариуполе, АЭС, а также доведение людей до голода. "И в этом всем есть состав преступления, согласно международному уголовному праву, где мы видим зацепки, указания, частично доказательства, что это произошло, которые можно уже дальше расследовать", - поясняет экс-министр юстиции Германии.

Говоря о геноциде как о целенаправленном уничтожении народа, Лойтхойзер-Шнарренбергер отмечает, что он имеет место тогда, когда действия массово направлены действительно против украинцев как народа. "Думаю, что, вероятно, уже можно это видеть или говорить об этом в определенных аспектах. У нас не было улик, которые позволили бы именно такую ​​формулировку. Но это не значит, что это исключено", - подчеркивает она. Очевидно, главная сложность состоит в том, чтобы доказать такие намерения российского государственного руководства.

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